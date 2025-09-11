Lula elogia Camilo e ironiza ministro que votou para absolver Bolsonaro: 'Nem o Fux seria capaz'

O presidente Lula (PT) aproveitou um elogio que dirigiu ao ministro da Educação, Camilo Santana (PT), para ironizar Luiz Fux, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) que votou pela absolvição do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros cinco réus por tentativa de golpe de Estado.

"Eu quero valorizar a dedicação do Camilo nesse negócio. Ter a ideia de não querer brigar mais com a Esther, sair do ministério, ir ao Senado, fazer a proposta, apresentar, trabalhar e apresentar a proposta. Aí é o máximo do máximo mesmo. Nem o Fux seria capaz de ser igual a você", disse Lula.

A declaração ocorreu durante um evento do Governo Federal que tratou da Carteira Nacional Docente, que concede descontos em eventos culturais, cinemas e shows para professores.

Segundo o presidente, o ministro da Educação e a ministra Esther Dweck, da Gestão e Inovação, enfrentaram um impasse. Camilo queria viabilizar o documento para os professores, enquanto a ministra defendeu que a prioridade era a nova carteira de identidade nacional.

Diante da queda de braço, Lula revelou que o ministro cearense reassumiu o mandato de senador, apresentou a proposta aos parlamentares, articulou a aprovação e pressionou pela sanção.

Ironia para Fux

A ironia de Lula ocorreu um dia após Fux votar pela absolver o ex-presidente Jair Bolsonaro de todas as acusações feitas pela Procuradoria-Geral da República (PGR) e defendeu a absolvição de Almir Garnier, Paulo Sérgio Nogueira, Anderson Torres, Alexandre Ramagem e Augusto Heleno.

O magistrado condenou o ex-candidato a vice de Bolsonaro, o general Walter Braga Netto, e o ex-ajudante de ordens do ex-presidente e delator no julgamento, o tenente-coronel Mauro Cid, por tentativa de abolição do Estado democrático de direito.