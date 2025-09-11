Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Lula elogia Camilo e ironiza ministro que votou para absolver Bolsonaro: 'Nem o Fux seria capaz'

O magistrado votou pela absolvição do ex-presidente Jair Bolsonaro

Escrito por
Igor Cavalcante igor.cavalcante@svm.com.br
PontoPoder
Lula mostra a Carteira Nacional dos Docentes para Camilo e Esther
Legenda: A declaração de Lula ocorreu durante evento da Educação
Foto: Ricardo Stuckert / PR

O presidente Lula (PT) aproveitou um elogio que dirigiu ao ministro da Educação, Camilo Santana (PT), para ironizar Luiz Fux, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) que votou pela absolvição do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros cinco réus por tentativa de golpe de Estado. 

"Eu quero valorizar a dedicação do Camilo nesse negócio. Ter a ideia de não querer brigar mais com a Esther, sair do ministério, ir ao Senado, fazer a proposta, apresentar, trabalhar e apresentar a proposta. Aí é o máximo do máximo mesmo. Nem o Fux seria capaz de ser igual a você", disse Lula.

A declaração ocorreu durante um evento do Governo Federal que tratou da Carteira Nacional Docente, que concede descontos em eventos culturais, cinemas e shows para professores.

Segundo o presidente, o ministro da Educação e a ministra Esther Dweck, da Gestão e Inovação, enfrentaram um impasse. Camilo queria viabilizar o documento para os professores, enquanto a ministra defendeu que a prioridade era a nova carteira de identidade nacional. 

Diante da queda de braço, Lula revelou que o ministro cearense reassumiu o mandato de senador, apresentou a proposta aos parlamentares, articulou a aprovação e pressionou pela sanção. 

Ironia para Fux

A ironia de Lula ocorreu um dia após Fux votar pela absolver o ex-presidente Jair Bolsonaro de todas as acusações feitas pela Procuradoria-Geral da República (PGR) e defendeu a absolvição de Almir Garnier, Paulo Sérgio Nogueira, Anderson Torres, Alexandre Ramagem e Augusto Heleno.

O magistrado condenou o ex-candidato a vice de Bolsonaro, o general Walter Braga Netto, e o ex-ajudante de ordens do ex-presidente e delator no julgamento, o tenente-coronel Mauro Cid, por tentativa de abolição do Estado democrático de direito. 

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Lula mostra a Carteira Nacional dos Docentes para Camilo e Esther
PontoPoder

Lula elogia Camilo e ironiza ministro que votou para absolver Bolsonaro: 'Nem o Fux seria capaz'

O magistrado votou pela absolvição do ex-presidente Jair Bolsonaro

Igor Cavalcante
Há 11 minutos
PontoPoder

‘Vênia’, ‘decano’ e ‘dosimetria’: entenda os termos usados por ministros no julgamento de Bolsonaro

Durante os votos, os magistrados utilizaram jargões jurídicos, que deixaram as pessoas que não são da área com dúvidas

Redação
Há 13 minutos
Foto de Jair Bolsonaro, com feição séria, à frente de bandeira do Brasil. Imagem usada para informar que ex-presidente é condenado pelo STF no julgamento da trama golpista
PontoPoder

Jair Bolsonaro é condenado a 27 anos e 3 meses em regime fechado, define STF

A pena recebeu anuência de quatro dos cinco ministros do colegiado

Ingrid Campos
Há 51 minutos
Romeu Aldigueri fala durante a entrevista
PontoPoder

Cid Gomes não veta aliança com ninguém, nem com Moses Rodrigues, diz Romeu Aldigueri

Presidente da Alece, o deputado estadual do PSB foi o entrevistado da live PontoPoder nesta quinta-feira (11)

Igor Cavalcante
Há 1 hora
Imagem de um homem de meia-idade sentado atrás de uma mesa de escritório, usando terno cinza claro e gravata combinando. Ele tem barba e cabelo grisalhos curtos, olha diretamente para a câmera e parece estar falando ou fazendo um gesto com a mão direita. Sobre a mesa há documentos, um laptop e outros materiais de trabalho. Ao fundo, há uma estante com objetos decorativos e, à esquerda, parte de uma bandeira do Brasil visível.
PontoPoder

Governador do Ceará comemora condenação de Bolsonaro: 'Um marco para história do Brasil'

O placar do julgamento de Bolsonaro e de outros sete réus pela trama golpista de 2022 terminou com 4 votos pela condenação contra 1 pela absolvição

Ingrid Campos
Há 1 hora
Acompanhe o cálculo da dosimetria da pena no julgamento de Bolsonaro
PontoPoder

Acompanhe o cálculo da dosimetria da pena no julgamento de Bolsonaro

Réus foram condenados, por maioria, na 1ª Turma do STF

Luana Barros, Ingrid Campos e Luana Severo
Há 1 hora
A imagem mostra dois homens em primeiro plano, um à frente do outro. São Jair e Flávio Bolsonaro. O que está mais próximo da câmera tem expressão séria, veste uma camisa verde sob um casaco preto e olha ligeiramente para a esquerda. Atrás dele, um segundo homem, também com semblante sério, usa terno escuro e camisa clara. O fundo é desfocado, com estruturas verticais claras, sugerindo um ambiente externo ou próximo a uma janela ampla.
PontoPoder

Filhos de Bolsonaro criticam condenação do pai: 'Suprema perseguição'

Flávio diz que “o jogo não acabou, está apenas começando”

Ingrid Campos e Raísa Azevedo
Há 2 horas
Ministros que integram a 1ª Turma do STF
PontoPoder

STF tem placar de 4x1 para condenação de Bolsonaro e outros réus de trama golpista em 2022

Ministros ainda devem definir a dosimetria da sentença dos réus, que pertencem ao "núcleo 1", considerado crucial pela PGR

Luana Barros
Há 2 horas
Cristiano Zanin durante sessão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF)
PontoPoder

Zanin apresenta último voto pela condenação de Bolsonaro e rejeita todas as preliminares das defesas

Ministro é o último a se manifestar no julgamento da trama golpista na Primeira Turma do STF

Marcos Moreira, Ingrid Campos e Matheus Facundo
Há 2 horas
Live PontoPoder: acompanhe entrevista com Romeu Aldigueri, presidente da Alece
PontoPoder

Live PontoPoder: acompanhe entrevista com Romeu Aldigueri, presidente da Alece

A transmissão será feita nos perfis do Youtube e do Instagram do Diário do Nordeste

Redação
11 de Setembro de 2025
'Bolsonaro era líder da organização criminosa', atesta Cármen Lúcia após condenar ex-presidente
PontoPoder

'Bolsonaro era líder da organização criminosa', atesta Cármen Lúcia após condenar ex-presidente

Para a ministra, Bolsonaro planejou atos de "neutralização violenta de agentes públicos"

Redação
11 de Setembro de 2025
Com voto de Zanin, STF condena Bolsonaro e outros sete réus por crimes contra a democracia
PontoPoder

Com voto de Zanin, STF condena Bolsonaro e outros sete réus por crimes contra a democracia

Julgamento teve 4 votos favoráveis à condenação do ex-presidente e um contrário

Ingrid Campos e Matheus Facundo
11 de Setembro de 2025
Cármen Lúcia durante a apresentação do voto na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF)
PontoPoder

Cármen Lúcia vota para condenar Bolsonaro, enfatiza tese de golpe e reforça competência do STF

Com voto da ministra, Primeira Turma formou maioria pela condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro

Marcos Moreira e Luana Severo
11 de Setembro de 2025
Plenário da 1ª Turma do STF
PontoPoder

Julgamento Bolsonaro: entenda a diferença entre embargos infringentes e embargos de declaração

STF formou maioria para condenação, mas defesa quer levar análise para plenário da Corte

Luana Barros
11 de Setembro de 2025
A foto mostra uma plateia assistindo, em um auditório, à transmissão de uma sessão. No telão, aparece Cármen Lúcia, uma mulher de cabelos grisalhos, vestindo toga preta sobre roupa clara, sentada diante de um microfone e um notebook, com expressão séria. No canto inferior direito da tela, há uma intérprete de Libras. Na barra inferior do vídeo, lê-se “AP 2668”. As pessoas sentadas no auditório estão voltadas para o telão, algumas usando terno.
PontoPoder

Cármen Lúcia atesta mérito do STF, de delação de Mauro Cid e rejeita tese de cerceamento de defesa

A ministra rejeitou todas as preliminares da defesa, parte delas aceitas pelo seu antecessor no voto, Luiz Fux

Ingrid Campos e Marcos Moreira
11 de Setembro de 2025
Jair Bolsonaro durante o interrogatório no Supremo Tribunal Federal (STF) em junho
PontoPoder

1ª turma do STF forma maioria para condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro; veja os crimes

Relator da ação penal, Moraes foi o primeiro a votar na Primeira Turma do Supremo

Luana Severo, Marcos Moreira, Ingrid Campos, Igor Cavalcante, Carol Melo e Matheus Facundo
11 de Setembro de 2025
Cármen Lúcia diz que não lerá voto impresso, e Dino brinca: 'Se tem eletrônico não precisa, né?'
PontoPoder

Cármen Lúcia diz que não lerá voto impresso, e Dino brinca: 'Se tem eletrônico não precisa, né?'

A ministra informou ter escrito 396 páginas, mas que lerá apenas um resumo de seus argumentos

Redação
11 de Setembro de 2025
Cármen Lúcia fala e é acompanhada por Paulo Gonet e Zanin
PontoPoder

Após Fux proibir interrupções em voto, Cármen Lúcia e Flávio Dino combinam apartes e voto resumido

Na quarta-feira (10), Fux fez um voto divergente do relator e impedir apartes dos colegas

Igor Cavalcante
11 de Setembro de 2025
‘Nesta ação penal pulsa o Brasil que me dói’, diz Cármen Lúcia em julgamento de Bolsonaro
PontoPoder

‘Nesta ação penal pulsa o Brasil que me dói’, diz Cármen Lúcia em julgamento de Bolsonaro

A magistrada é a terceira a votar no julgamento da ação penal da tentativa de golpe

Redação
11 de Setembro de 2025
Ministra Cármen Lúcia
PontoPoder

Ministra Cármen Lúcia encerra voto em julgamento de Bolsonaro no STF; veja argumentos

Julgamento já tem três votos favoráveis à condenação do ex-presidente

Luana Severo
11 de Setembro de 2025