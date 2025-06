Dra. Silvana tira licença da Assembleia Legislativa do Ceará e é substituída por Pedro Matos

A deputada estadual Dra. Silvana (PL) se licenciou da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) por motivos de saúde. O requerimento foi aprovado em plenário nesta terça-feira (24), mas o prazo de 120 dias de afastamento começou a ser contado em 18 de junho, quando a Comissão de Previdência Social e Saúde da Casa deu o aceite ao atestado médico apresentado.

Durante esse período, quem a substitui na Assembleia é o vereador de Fortaleza Pedro Matos (Avante). Segundo o parlamentar, a posse deve acontecer nessa quarta (25) ou quinta-feira (26).

Apesar de estar filiado ao Avante atualmente, Pedro Matos concorreu a deputado estadual em 2022 pelo PL, ficando na 1ª suplência do partido na Alece.

Café com a oposição

A deputada ainda participou, nesta terça, do café com a oposição na Assembleia. O encontro contou com a presença dos colegas Sargento Reginauro (União), Queiroz Filho (PDT), Antônio Henrique (PDT), Claudio Pinho (PDT), Lucinildo Frota (PDT), e teve como convidado Gaudêncio Lucena (PL).

Ele é ex-prefeito de Fortaleza, época em que compôs a gestão de Roberto Cláudio (sem partido). Ambos estiveram distantes politicamente por um tempo, mas, segundo Gaudêncio, há certo alinhamento atualmente.

"O Roberto Cláudio foi um excelente prefeito de Fortaleza, mostrou competência, ele se enquadra entre os melhores prefeitos da história de Fortaleza, tem todas as credenciais, mostrou competência, e se for o candidato e vencer as eleições, eu tenho certeza de que ele será um excelente governador, porque competência ele já provou. [...] Na política é assim, um dia você vê aliado num determinado contexto, no outro dia você pode estar no outro, isso é normal na política", disse.

"Minha palavra hoje é que estou falando sobre empreendedorismo, economia, e mostrando os dados econômicos do Brasil, do Ceará, para que a gente discuta com bases sólidas o que nós podemos fazer diferente", completou.

Rodízio na Alece

No último mês, os deputados Alysson Aguiar (PCdoB) e Emília Pessoa (PSDB) também tiraram licenças de 120 dias, mas para tratar de assuntos particulares. O primeiro foi substituído por Pedro Lobo (PT), e a segunda, por Elvilo Araújo (PSDB), conhecido como Gordim Araújo.

Ao PontoPoder, Alysson Aguiar informou que a licença faz parte do “rodízio partidário” para contemplar os suplentes da federação. “Enquanto isso, permaneço trabalhando pelos interesses da Serra da Ibiapaba com foco no desenvolvimento da região, pauta com qual me comprometi na minha eleição”, pontuou.

Já Emília Pessoa informou que, durante a licença, irá "intensificar as visitas de rua e a importantes lideranças de Caucaia e do Estado do Ceará".