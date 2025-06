Deputada Emília Pessoa sai de licença por 120 dias; Elvilo Araújo assume vaga na Alece

A deputada estadual Emília Pessoa (PSDB) solicitou, na segunda-feira (2), licença da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), por 120 dias, para tratar de assuntos particulares. Com a saída da parlamentar, quem assume a titularidade da vaga é o suplente da Federação PSDB/Cidadania, Elvilo Araújo, conhecido como Gordim.

A posse de Elvilo Araújo na Alece está marcada para a manhã desta quarta-feira (4). Trata-se de um retorno do parlamentar à Casa, já que ele chegou a ocupar o cargo em outras legislaturas também na condição de suplente. Uma delas foi em 2020, quando ainda pelo Patriota assumiu a vaga de Bruno Gonçalves, eleito para o primeiro mandato de prefeito de Aquiraz.

Natural de Itapipoca, Gordim é conhecido pela atuação em várias áreas comerciais, principalmente no ramo imobiliário. Em 2018, o empresário concorreu pela primeira vez a um cargo público, se tornando primeiro suplente de deputado estadual.

O PontoPoder tentou contato com Emília Pessoa para saber a motivação da licença, mas não houve resposta às tentativas de contato. A matéria será atualizada em caso de retorno.

Durante a licença por motivos pessoais, o salário e benefícios do cargo são pagos ao suplente em exercício, e não ao titular licenciado.

