Alece suspende sessão por morte de ex-deputado estadual e federal Leorne Belém

A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) suspendeu a sessão ordinária que ocorreria nesta terça-feira (3). A medida foi motivada pelo falecimento do ex-deputado quixeramobinense Leorne Menescal Belém de Holanda, em Fortaleza, na última quinta-feira (29), aos 87 anos. A causa da morte não foi divulgada.

Leorne foi deputado estadual do Ceará duas vezes consecutivas, de 1971 a 1975 e de 1975 a 1979. Logo depois, ele cumpriu dois mandatos como deputado federal, entre 1979 e 1986. Até então, foi o único parlamentar cearense a ser presidente efetivo da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados, segundo a Alece.

A suspensão da sessão foi proposta pelos deputados estaduais Sérgio Aguiar (PSB), Felipe Mota (União) e De Assis Diniz (PT), que é o 1º secretário da Alece e estava presidindo a sessão na oportunidade. Antes disso, os parlamentares realizaram um minuto de silêncio pela morte do ex-colega no Plenário 13 de Maio.

Na justificativa da solicitação, De Assis evidenciou a jornada de Leorne Belém na política, destacando que o parlamentar teve uma atuação sempre marcada pelo compromisso com o serviço público.

TRAJETÓRIA

Nascido em Quixeramobim, o ex-deputado era formado em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal do Ceará (UFC) e se destacou na política por atuar em defesa da educação e do desenvolvimento regional. Tanto que, em homenagem a ele, a escola agrícola do município onde nasceu leva seu nome.

Como deputado estadual pela Aliança Renovadora Nacional (Arena), Leorne Belém foi primeiro-secretário da Mesa Diretora no biênio 1975/1976 e vice-líder da sua bancada, além de membro da Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Alece.

Já na Câmara dos Deputados, o parlamentar representou seu partido na comissão mista que examinou e aprovou o Projeto da Anistia e foi vice-líder do Partido Democrático Social (PDS) e da oposição, durante o Governo de José Sarney, conforme informações da Assembleia.

