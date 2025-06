Em ‘rodízio partidário’, deputado Alysson Aguiar sai de licença e Pedro Lobo assume vaga na Alece

O deputado estadual Alysson Aguiar (PCdoB) entrou de licença da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), para tratar de assuntos particulares, por 120 dias, a partir desta quinta-feira (12). Com a saída do parlamentar, quem assumiu a titularidade da vaga foi o 6º suplente da Federação PT/PCdoB e PV, Pedro Lobo (PT).

Ao PontoPoder, Alysson Aguiar informou que a licença faz parte do “rodízio partidário” para contemplar os suplentes da federação. “Enquanto isso, permaneço trabalhando pelos interesses da Serra da Ibiapaba com foco no desenvolvimento da região, pauta com qual me comprometi na minha eleição”, pontuou.

Por sua vez, Pedro Lobo foi empossado durante a sessão da Alece da manhã desta quinta. Ele retorna à Casa do Legislativo após os suplentes Walter Cavalcante (PCdoB), assessor de Assuntos Institucionais do Governo do Ceará, e Anízio Melo (PCdoB), presidente do Sindicato Apeoc, que representa os servidores estaduais da educação, informarem indisponibilidade.

Durante a licença por motivos pessoais, o salário e benefícios do cargo são pagos ao suplente em exercício, e não ao titular licenciado.

RETORNO À ALECE

O político já havia exercido o cargo de deputado estadual em 2024, quando Nizo Costa (PT) passou um período afastado da posição de titular por alegar estar indisponível. À época, a movimentação das cadeiras envolveu o acordo para Pedro Lobo desistir da pré-candidatura a vice-prefeito do Crato, onde ele era vereador, para apoiar a chapa de André Barreto (PT) e Dr. Leitão (PSB), atuais chefes do Executivo municipal.

Natural do município da região do Cariri, Pedro Lobo é geógrafo e foi vereador do Crato por dois mandatos, entre 2016 e 2024. Já as candidaturas para deputado estadual foram em 2018 e 2022, ambas saindo da corrida eleitoral como suplente.

