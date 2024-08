Vereador Pedro Lobo assume suplência na Alece após desistir de pré-candidatura no Crato

O vereador Pedro Lobo (PT), do Crato, assumiu, nesta terça-feira (6), a suplência do mandato de deputado estadual na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece). Ele foi empossado no cargo após o primeiro suplente da Federação PT/PCdoB e PV, Nizo Costa (PT), informar indisponibilidade para continuar na Casa.

Nizo estava em exercício desde o início da legislatura com a licença do titular Moisés Braz para assumir a Secretaria do Desenvolvimento Agrário do Ceará (SDA).

Pedro Lobo é o sexto suplente da Federação e assume a vaga após desistir da pré-candidatura a vice-prefeito do Crato, mediante acordo interno mediado pelo ministro da Educação, Camilo Santana (PT). Na cidade, o Partido dos Trabalhadores lançou, no último sábado (3), chapa encabeçada pelo vice-prefeito André Barreto, com o promotor de Justiça aposentado Dr. Leitão (PSB) como postulante a vice.

A medida faz parte de acordo da sigla para contemplar suplentes. No dia seguinte ao da convenção partidária, o vereador publicou vídeo do líder do Governo Lula (PT) na Câmara dos Deputados, José Guimarães (PT), anunciando que ele assumiria vaga na Alece.

Para ele ser empossado nesta terça, os suplentes Acrísio Sena (PT), Walter Cavalcante (PCdoB) e Anízio Melo precisaram informar indisponibilidade para exercer o cargo.