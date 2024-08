Ausente em convenção do PT Fortaleza, Luizianne divide palanque com Evandro em Caucaia

A deputada federal Luizianne Lins (PT) dividiu palanque, neste domingo (4), com o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Evandro Leitão (PT), pela primeira vez desde que ele venceu a disputa interna e foi escolhido candidato a prefeito de Fortaleza. O momento aconteceu na convenção partidária do PT em Caucaia, quando foi oficializada a candidatura de Waldemir Catanho (PT).

Apenas um dia antes, o PT havia realizado convenção partidária para oficializar a candidatura de Evandro Leitão na capital cearense, inclusive com a presença de Lula (PT). Contudo, apesar da força eleitoral que possui em Fortaleza, Luizianne Lins esteve ausente do palanque de Evandro.

No sábado (3), aliados de Evandro Leitão tinham a expectativa de que o momento da convenção partidária de Catanho servisse também para abrir um canal de diálogo com Luizianne Lins sobre a participação dela da campanha em Fortaleza. Um dos agentes disso seria o governador Elmano de Freitas (PT), que também esteve em Caucaia.

Participaram ainda da convenção o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), e o atual prefeito de Caucaia, Vitor Valim (PSB).

Na última quinta-feira (1°), Evandro Leitão disse que ainda não tinha conseguido conversar com a ex-prefeita. "Eu sempre aprendi na minha vida a respeitar os momentos. Eu procurei, não consegui falar com ela. Então, estou dando tempo ao tempo", disse.

Um dos presentes na convenção de Catanho, o líder do Governo Lula na Câmara dos Deputados, José Guimarães (PT), afirmou, nesta segunda-feira (5), ao Diário do Nordeste, que Evandro teria conversado com Luizianne Lins. "Ela tem dito para o Evandro que vai participar (da campanha)", afirmou o deputado. "Ela disse para o Evandro, o Evandro comunicou para nós".

"Os problemas pretéritos não podem comprometer o que é prioridade para o PT, que é ganhar Fortaleza, ganhar Caucaia. (...) Montamos vários palanques e temos candidaturas competitivas nas cidades estratégicas. E Fortaleza é a prioridade das prioridades", completou o parlamentar.

