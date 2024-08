Citado na convenção de Evandro Leitão, Cid Gomes ficou em Sobral após não se sentir bem

O senador Cid Gomes (PSB) não participou da convenção partidária que oficializou a candidatura do presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Evandro Leitão (PT), à Prefeitura de Fortaleza neste sábado (3). O evento contou com a presença do presidente Lula (PT), do ministro da Educação, Camilo Santana (PT), e do governador Elmano de Freitas (PT).

Ao PontoPoder, a assessoria de imprensa de Cid Gomes informou que o senador "ficou em Sobral porque não se sentiu bem". Ele participou, na noite da sexta-feira (2), da convenção partidária que oficializou a candidatura da ex-governadora Izolda Cela (PSB) à Prefeitura de Sobral.

O senador teria se sentido mal ainda na noite da sexta, deixando a convenção antes do fim do evento. Apesar do problema, aliados consideravam que ele ainda poderia participar do evento partidário de Evandro Leitão, o que não se confirmou.

Ao longo do evento, o senador pouco foi citado durante os discursos das lideranças petistas. O ministro Camilo Santana fez referência à gestão de Cid Gomes à frente do Governo do Ceará, quando tanto Camilo quanto Evandro foram secretários de Estado.

"Nós fomos colegas, secretários, na época do governador Cid — ele era secretário e eu também. E eu via o trabalho que o Evandro fazia, principalmente na área social aqui, em Fortaleza, no Ceará", disse Evandro Leitão também citou o período em que esteve no Governo Cid Gomes — o petista foi titular da Secretaria Estadual do Trabalho e Desenvolvimento Social entre 2011 e 2013.

Ele agradeceu ao agora senador pela "oportunidade". "Fazer o registro ao senador Cid Gomes que foi ele que me deu a oportunidade de ser secretário, quando na época ele era governador. Muito obrigado, senador", disse o candidato.

Apoio 'irrestrito' em Fortaleza

Aliado de Cid Gomes, o deputado federal Eduardo Bismarck (PDT) reforçou o "apoio irrestrito" do senador a Evandro Leitão na campanha eleitoral em Fortaleza.

"Ele está numa agenda muito intensa, isso tem cansado um pouco ele. (...) Por exemplo, nós fomos fazer Fortim, Itaiçaba e Russas e ele não foi para Russas, porque estava cansado. Então acredito que é compreensível, mas ele tem um apoio irrestrito a esse palanque aqui, composto pelo nosso presidente da Assembleia, ele tem demonstrado isso", garantiu.

O parlamentar relembrou que o senador "não pode gastar muita energia". Já teve até um desmaio, dá uma canseira, precisa colocar gelo na nuca. Então, é natural (a ausência). Mas, conversando com ele, ele tem lado, o lado é esse e isso é irrestrito, é incondicional", pontuou.

O vereador Léo Couto (PSB) acrescentou que o PSB tem mais de 100 candidatos nos municípios cearenses e que o senador Cid deve estar presente nessas outras localidades. "O senador Cid vai também estar presente em Fortaleza, mas com certeza ele tem que se dividir em todo o estado.

Os dois negaram qualquer tipo de problema causado pela indicação da deputada estadual Gabriela Aguiar (PSD) para a vaga de vice na chapa de Evandro Leitão. O PSB disputava com o PSD pela vaga na candidatura petista.

Segundo Bismarck, tudo "foi conversado, foi entendido". Couto reforçou que Cid "é um aliado forte, sempre vem conversando com o ministro Camilo, com o governador Elmano e com certeza essa decisão também foi passada por ele".