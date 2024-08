'Não fazemos política como projeto pessoal', diz Camilo Santana em convenção do PT Fortaleza

O ministro da Educação, Camilo Santana (PT), afirmou, na manhã deste sábado (3), que a escolha do presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Evandro Leitão, para ser o candidato do PT em Fortaleza não faz parte de "projeto pessoal". A declaração foi feita durante a convenção petista, no Centro de Formação Olímpica, no bairro Castelão.

"Nós não fazemos política como projeto pessoal. Não é porque 'eu quis ser governador', eu representei um projeto. Evandro está sendo escolhido para representar esse projeto porque ele tem todas as qualidades, tem tudo que precisa para Fortaleza poder cuidar das pessoas. Nós fomos colegas, secretários, na época do governador Cid — ele era secretário e eu também. E eu via o trabalho que o Evandro fazia, principalmente na área social aqui, em Fortaleza, no Ceará" Camilo Santana (PT) Ministro da Educação

O ministro ainda exaltou a trajetória política do aliado, acrescentando que o parlamentar foi seu "braço direito" na Assembleia Legislativa, quando Evandro foi líder do governo no primeiro mandato do petista no Governo do Ceará.

"Depois, o Evandro virou deputado estadual, foi meu líder do Governo lá na Assembleia Legislativa, meu braço direito. Todos os projetos que eu queria encaminhar para a Assembleia, o Evandro articulava, porque o Evandro tem uma característica importante para uma política: saber ouvir, dialogar, respeitar as pessoas. Essa característica o Evandro tem", acrescentou.

A convenção da Federação PT/PCdoB e PV oficializa o nome de Evandro Leitão à disputa pelo Paço Municipal, que terá a deputada estadual Gabriella Aguiar (PSD) como postulante a vice na chapa.

O evento reúne lideranças locais e nacionais de diversos partidos, incluindo o presidente Lula (PT). Essa é a primeira vez que o chefe do Poder Executivo Federal participa de uma convenção petista à Prefeitura de Fortaleza.

Investimentos na Capital

Em seu discurso, Camilo também destacou ações do Governo Lula com impactos em Fortaleza, como a sede do Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA).

“Nesse um ano e meio que sou ministro da Educação, nós estamos trazendo dois novos Institutos Federais aqui para a Capital cearense. Nós estamos trazendo um novo hospital universitário para atender a população de Fortaleza, da Universidade Federal do Ceará. Nós estamos trazendo um sonho que já é realidade, o único ITA fora de São Paulo será aqui em Fortaleza, no Ceará", complementou o ministro.

Ele também ressaltou a escolha de Gabriella Aguiar como vice de Evandro. "É essa médica que vai ajudar Evandro, respeitando as mulheres de Fortaleza", disse o ministro.