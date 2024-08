PT oficializa candidatura de Evandro Leitão à Prefeitura de Fortaleza

O Partido dos Trabalhadores (PT) realiza, na manhã deste sábado (3), a convenção municipal que oficializa a candidatura do presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece), o deputado estadual Evandro Leitão, para a Prefeitura de Fortaleza. A cerimônia acontece no Centro de Formação Olímpica (CFO), no bairro do Castelão.

Com o nome da também deputada estadual Gabriela Aguiar (PSD) na posição de candidata a vice-prefeita, a chapa majoritária encabeçada pelo PT vai tentar um feito histórico na capital cearense: o de superar a tentativa de reeleição de um prefeito, já que, desde 1997, quando a legislação brasileira passou a permitir esse benefício, o eleitorado da cidade reconduziu todos os gestores ao cargo.

O evento conta com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do ministro da Educação (MEC), Camilo Santana, e do governador do Ceará, Elmano de Freitas. Evandro entrou na arena carregado por apoiadores, com Camilo e Evandro, semelhantemente à estratégia de campanha adotada pelo atual governador em 2022. Lula entrou diretamente pelo palanque minutos depois.

Legenda: Evandro Leitão, ao lado da vice, Gabriella Aguiar, do presidente Lula, do ministro Camilo Santana e do governador Elmano de Freitas Foto: Thiago Gadelha

O primeiro discurso na convenção foi da militante urbana e moradora do bairro Boa Vista, Bruna Raquel. Em seguida, discursou o ministro Camilo Santana.

"Nós não fazemos política como projeto pessoal. Não é porque 'eu quis ser governador', eu representei um projeto. Evandro está sendo escolhido para representar esse projeto porque ele tem todas as qualidades", disse o ex-governador do Ceará.

Camilo destacou ações do Governo Lula com impactos em Fortaleza, como a sede do Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA) e o benefícios a jovens com o programa Pé-de-Meia. Ele também ressaltou a escolha da deputada Gabriella Aguiar como vice de Evandro. "É essa médica que vai ajudar Evandro, respeitando as mulheres de Fortaleza", disse o ministro.

Quem é Evandro Leitão

Chefe do Legislativo estadual desde o ano passado, Evandro Sá Barreto Leitão é bacharel em Ciências Econômicas e em Direito, tem 57 anos e nasceu em Fortaleza. Auditor adjunto licenciado da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará (Sefaz), foi eleito pela primeira vez em 2014 e está no terceiro mandato consecutivo na Alece.

Ele foi secretário do Trabalho e Desenvolvimento Social do Ceará entre 2011 e 2013, durante o segundo mandato do ex-governador Cid Gomes (PSB). Além disso, atuou em conselhos setoriais do Estado e, fora da política, foi presidente do Ceará Sporting Club.

O político se filiou ao PT em dezembro do ano passado, após aval do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) para deixar o Partido Democrático Trabalhista (PDT) sem perder o mandato parlamentar. Ele conseguiu se desvincular da agremiação após mais de um ano de crise com a direção partidária.

A briga do parlamentar com a sigla brizolista se deu por defender a manutenção da aliança PDT-PT na disputa pelo comando do Governo do Ceará na eleição de 2022.