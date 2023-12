Evandro Leitão se filia ao PT e não diz se chega como pré-candidato para 2024

O presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), deputado Evandro Leitão, assinou a ficha de filiação ao PT na manhã deste domingo (17), mas não declarou se chega à legenda como pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza, apesar de questionado pela imprensa. O parlamentar defendeu a busca pela unidade antes de qualquer decisão sobre o tema para o ano que vem.

Veja também

Evandro chegou ao local acompanhado do ministro Camilo Santana (PT) e do governador Elmano de Freitas (PT). Na ocasião, o deputado evitou projetar seu nome na disputa pela Prefeitura de Fortaleza em 2024.

Evandro Leitão Presidente da Alece "Hoje é uma festa de filiação, da democracia, uma demonstração de reconhecimento dos amigos e amigas que nós temos. Pré-candidatura nós vamos discutir num momento posterior, num momento oportuno com nossas lideranças. Não se tem candidatura de uma pessoa, de uma cara, se constrói uma identidade com um grupo de pessoas que tem um pensamento que converge"

Legenda: Evandro Leitão, ao centro, no palanque de comemoração pela vitória de Elmano de Freitas em primeiro turno, em 2022 Foto: Thiago Gadelha

Ministro da Educação, Camilo Santana destacou a importância do nome de Evandro no partido, mas não quis comentar a disputa eleitoral do ano que vem.

"Vem qualificar e ressaltar o nosso partido, Evandro é um grande companheiro, uma pessoa que foi meu líder do Governo, é deputado, sempre lutando para construir uma sociedade mais justa, mais humana. É um grande quadro que vem reforçar o nosso partido", frisou.

Além de Evandro, oito prefeitos também já se filiaram à legenda. São eles:

Kennedy Aquino (ex-PDT) — Uruoca

Marcone Tavares (ex-PSD) — Aurora

Aníbal Filho (ex-PDT) — Granja

Sebastiãozinho (ex-PDT) — Chaval

Dr. Guilherme (ex-PDT) — Barbalha

Ítalo Brito Alencar (ex-PP) — Nova Olinda

Professor Marcelão (ex-Pros) — São Gonçalo do Amarante

Laís Nunes (ex-PDT) — Icó

Filiação

O pedido de filiação de Evandro Leitão foi aprovado pela Executiva Estadual petista na última quinta-feira (14), poucos dias após a solicitação ser feita à legenda.

A chegada dele ao PT, no entanto, deve intensificar a disputa interna sobre a candidatura à Prefeitura de Fortaleza em 2024. A legenda já tinha quatro pré-candidatos e, com a chegada de Evandro, ganhou mais um. O nome dele é ventilado por correligionários e lideranças políticas que compõem o arco de aliança governista do Ceará.

Além de Evandro Leitão, são cotados para a disputa: os deputados estaduais Guilherme Sampaio e Larissa Gaspar, o assessor de Assuntos Municipais do Governo do Ceara, Artur Bruno, e a deputada federal Luizianne Lins — que já foi prefeita de Fortaleza e tradicionalmente tem disputado a eleição ao Paço Municipal pela sigla.

A deputada, inclusive, já declarou que não vai abrir mão de sua candidatura e defendeu a realização de prévias para definição da candidatura.