Presidente da Alece, Evandro Leitão tem pedido de filiação aprovado pela executiva do PT Ceará

O pedido de filiação do presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Evandro Leitão, foi aprovado pela executiva do PT Ceará em reunião nesta quinta-feira (14), no Hotel Amuarama, no Bairro de Fátima, em Fortaleza. O parlamentar pediu a adesão ao partido na última segunda-feira (11) e já tem data marcada para a filiação pública: no próximo domingo (17), em um evento na Capital.

Na terça-feira (12), um dia após pedir a filiação, Evandro foi recebido pelo presidente Lula, em Brasília. O deputado publicou uma fotografia ao lado do mandatário federal.

Em entrevista ao colunista de Política do Diário do Nordeste, Inácio Aguiar, o parlamentar comentou sobre o encontro, articulado pelo ministro da Educação, Camilo Santana (PT).

"Eu fui ao presidente, onde estou sendo muito bem acolhido por todos que fazem o PT, sobretudo o presidente Lula. Ele me deu boas vindas, desejou muito sucesso e, caso seja aceito, eu serei mais um entre tantos homens e mulheres que defendem esse partido. Defenderei o partido e sobretudo a população brasileira e cearense", disse Evandro, em coletiva na Assembleia Legislativa.

Filiação aprovada

Na reunião desta quinta-feira, a senadora Augusta Brito (PT) participou de forma virtual, assim como os deputados estaduais Missias do MST (PT) e Guilherme Sampaio (PT). Já os parlamentares Julinho (PT), Larissa Gaspar (PT) e De Assis Diniz (PT) foram presencialmente.

Adriana Almeida (PT) Vereadora “É importante para o partido, essas novas filiações, porque a gente amplia tanto os nossos prefeitos como a nossa base de deputados, isso é muito importante no contexto do PT, porque o objetivo é esse mesmo, ampliar. Agora vamos, a partir dessas filiações, fazer os debates internos”

Também presente no encontro, o vereador Dr. Vicente (PT) reforçou que a sigla possui quatro pré-candidatos e, com a chegada de Evandro, chega a cinco.

“A pessoa que for escolhida pelo partido, nós estaremos lá na luta para que seja o prefeito da nossa Cidade, porque a nossa Cidade precisa de alguém que trabalhe mais diretamente com o povo, na periferia, uma pessoa que tenha carisma com a população e que dialogue”, disse.