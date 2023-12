PT prepara grande ato para filiação de Evandro Leitão domingo em hotel na orla de Fortaleza

O Partido dos Trabalhadores (PT) prepara um grande evento para filiar o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Evandro Leitão. O ato ocorrerá no Hotel Oasis Atlântico, na Av. Beira-Mar, em Fortaleza, no domingo (17), às 9h. O partido também vai filiar um grupo de prefeitos de olho na eleição do próximo ano.