Evandro Leitão fala sobre encontro com Lula: 'Ele me deu boas vindas, desejou muito sucesso'

Prestes a trocar o PDT pelo PT, o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Evandro Leitão, comentou, nesta quinta-feira (14), sobre encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), realizado nesta semana, em Brasília. O aceno do chefe da República, articulado pelo ministro da Educação, Camilo Santana (PT), aconteceu dias após Evandro oficializar pedido de filiação à legenda.

"Eu fui ao presidente, onde estou sendo muito bem acolhido por todos que fazem o PT, sobretudo o presidente Lula. Ele me deu boas vindas, desejou muito sucesso e, caso seja aceito, eu serei mais um entre tantos homens e mulheres que defendem esse partido. Defenderei o partido e sobretudo a população brasileira e cearense", disse Evandro, em coletiva na Assembleia Legislativa.

Ainda hoje, a direção estadual do partido vai analisar o pedido de filiação feito na segunda-feira (11) com o apoio de lideranças petistas locais. Já no domingo (17), o PT Ceará realiza um evento para a entrada de Evandro e outros recém-chegados. Pelo menos quatro prefeitos estão nesse grupo. Apesar das expectativas, o deputado prefere manter a discrição sobre o futuro no partido, pelo menos por ora.

"Hoje, o PT terá um momento de avaliação do nosso nome, aí depois disso eu falo, antes disso eu peço desculpas, só quero falar depois da avaliação que nós teremos hoje no diretório, se o nosso nome será aceito ou não. Eu estou muito bem, estou em paz comigo. São etapas na vida que nós temos que cumprir, eu cumpri uma etapa e agora (começa) uma nova etapa da minha vida. Estou muito bem, estou tranquilo, os meus olhos falam por tudo", brincou.