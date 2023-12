TRE-CE rejeita recurso contra desfiliação de Evandro Leitão do PDT; caso deve ir ao TSE

O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) rejeitou, nesta terça-feira (19), os embargos de declaração apresentados pela Executiva nacional do PDT no processo de desfiliação do presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Evandro Leitão, do PDT. Essa é a última fase de recurso na Corte estadual.

O caso agora deve passar para o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O presidente nacional interino do PDT, André Figueiredo (PDT), informou, ainda no início de dezembro, que o partido irá recorrer na Corte em Brasília sobre o caso. "Em sendo mantida a decisão (do TRE), haverá o recurso ao TSE", garantiu Figueiredo no último dia 7.

Indagado pelo Diário do Nordeste sobre quando a ação será ajuizada no TSE, Figueiredo ainda não deu resposta. A matéria será atualizada quando houver retorno. A defesa de Evandro Leitão, por sua vez, disse que só irá se manifestar quando o PDT nacional for, de fato, ao TSE.

Apesar da decisão final na Justiça Eleitoral cearense ter sido tomada apenas nesta terça-feira, Evandro Leitão assinou a filiação ao PT no último domingo (17), em grande evento que reuniu o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), o governador Elmano de Freitas (PT) e presidentes estaduais de nove partidos.

O TRE-CE havia autorizado, por unanimidade, a saída de Evandro Leitão do PDT no final de outubro. A decisão assegurava que a desfiliação do presidente da Alece poderia ocorrer sem o risco para o mandato como deputado estadual.

Pelas redes sociais, o deputado comentou a decisão e disse que todo esse processo é "desnecessário e cansativo".

"Mais uma vez a Justiça Eleitoral considera legítimos os motivos de minha desfiliação do PDT. O TRE-CE julgou, nesta terça-feira (19), improcedente o embargo absurdo e antidemocrático do Diretório Nacional do Partido contra minha saída. Novamente a justiça foi feita e considero toda essa situação desnecessária e cansativa. Sigo dedicado aos trabalhos da Assembleia Legislativa, onde votaremos importantes matérias para a população cearense nos próximos dias", declarou.