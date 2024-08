Elmano critica adversários de Evandro e diz que 'tem gente mais preocupada em fazer briga política'

O governador Elmano de Freitas (PT) criticou adversários do candidato do PT à Prefeitura de Fortaleza, Evandro Leitão, durante discurso na convenção que oficializou os postulantes do partido neste sábado (3). Sem citar nomes, o mandatário afirmou que "tem mais gente preocupada em fazer briga política do que em fazer benefícios para o povo de Fortaleza".

No início de seu discurso, ele fez menção à campanha de 2022 que o elegeu governador. "Vocês nos fizeram quebrar a crença de alguns que, quando a gente começou uma campanha, diziam que a gente não ia para canto nenhum. Pois bem, nós fomos para ganhar no primeiro turno o governo do Estado do Ceará", relembrou.

Veja também PontoPoder 'Não fazemos política como projeto pessoal', diz Camilo Santana em convenção do PT Fortaleza PontoPoder PT oficializa candidatura de Evandro Leitão à Prefeitura de Fortaleza PontoPoder Qual o histórico do PT na disputa pela Prefeitura de Fortaleza

Com a presença do presidente Lula no palco, a fala do governador foi pautada pela estratégia de alinhar a atuação municipal aos governos estadual e federal. 'Quero um prefeito e uma vice-prefeita que pensem como nós", disse.

Alvo de ataques de adversários, Elmano disse ainda que "agora é a hora da gente ver quem faz e quem fica falando e fazendo briga política.

"Tem gente mais preocupada em fazer briga política do que em fazer benefício para o povo de Fortaleza. Agora, sim, é a hora do debate, agora é a hora de a gente ver quem faz e quem fica falando, fazendo briga política", disse Elmano. Elmano de Freitas Governador do Ceará

Ele ainda fez menção à candidatura do PL em Fortaleza. "Tem candidato do ex-presidente, do tal do Bolsonaro, em Fortaleza. Pergunta ao povo de Fortaleza qual é a obra, qual é o benefício que o Bolsonaro fez em Fortaleza. É zero, é zero", disse.

'Prefeito presente'

Durante o evento, o mandatário também exaltou o nome do presidente da Alece para a eleição. Para ele, a Capital precisa de "um prefeito presente".

"Evandro Leitão é o companheiro que a cidade de Fortaleza precisa, porque o que Fortaleza mais precisa é de um prefeito presente, é de um prefeito que o povo diga: agora Fortaleza tem prefeito, um prefeito que olha para gente, que olha para a cidade inteira, que olhe para um posto que não tenha médico, que se preocupe com quem está desempregado", frisou.