Evandro lança candidatura em Fortaleza e critica gestão atual: 'Temos uma cidade suja e imunda'

Oficializado como candidato a prefeito de Fortaleza neste sábado (3), Evandro Leitão (PT) já direcionou críticas ao atual prefeito da Capital e seu adversário nas urnas, José Sarto (PDT). Ao lado do presidente Lula (PT), do ministro Camilo Santana (PT) e do governador Elmano de Freitas (PT), ele atacou a gestão municipal e classificou a Cidade como “suja e imunda”. O petista ainda prometeu que irá revogar a taxa do lixo, caso chegue ao Executivo.

O político, que atualmente preside a Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), reuniu sua ampla base aliada, incluindo deputados federais, estaduais e dirigentes partidários no Centro de Formação Olímpica (CFO). Além do PSD, que indicou a Gabriella Aguiar (PSD) como candidata a vice-prefeita, o PT atraiu ainda o PCdoB e o PV, que compõem a federação, o Republicanos, o PP e o MDB.

Em fala direcionada para a companheira de chapa, o petista teceu elogios a Gabriella. “Jovem, talentosa, mulher e com luz própria (...) Amiga, você vai arrasar ajudando a gente a fazer uma grande gestão”, disse Evandro.

"Eu quero ser prefeito para utilizar a minha experiência no Executivo, no Legislativo e realizar uma administração inclusiva, participativa, onde as pessoas se sintam partícipes, para isso que quero ser prefeito, para colocar médico nos postos de saúde, para acabar com a taxa do lixo, quero ser prefeito para trazer justiça social, e a maior expressão da justiça social é respeitar as pessoas, cuidar das pessoas, levar dignidade para as pessoas, não é por título, não é por vaidade, não é o poder pelo poder” Evandro Leitão (PT) Candidato a prefeito de Fortaleza

Críticas à gestão municipal

Já sobre a gestão do prefeito José Sarto, Evandro disse que "o poder público não tem sensibilidade de cuidar das pessoas”.

“Hoje, temos, infelizmente, uma realidade dura, cruel, uma realidade onde aqueles que precisam da saúde pública, infelizmente, passam por fortes dificuldades. 80% da população de Fortaleza utiliza o Sistema Único de Saúde, é de dar dó uma pessoa (...) tendo que se deslocar, procurar um posto de saúde e falta médico, falta remédio, sobram filas de exames, sobram filas de consulta e sobram filas de cirurgia”, criticou.

Legenda: Evandro Leitão com a candidata a vice, Gabriella Aguiar Foto: Thiago Gadelha

O petista ainda criticou a fila para vaga em creches municipais, além da limpeza urbana da Capital. “Temos, aproximadamente, 10 mil crianças na fila de creches. Temos uma cidade suja, imunda, temos uma cidade mal iluminada, temos uma cidade onde tem lugar que até moto não possa, aqui o buraco faz aniversário, é a realidade que nós temos”, disse.

Em seu discurso, o político ressaltou que Fortaleza é a cidade com o maior Produto Interno Bruto (PIB) do Nordeste, “mas, em contrapartida, é a terceira mais desigual e está entre as mais desiguais do Brasil”.

Currículo

Evandro ressaltou sua trajetória em cargos no Legislativo e no Executivo. “Eu não cheguei agora, tenho uma estrada desde que fui secretário de Estado. Quando eu estive lá, pude implantar e inovar, conhecer os programas sociais do Governo”, ressaltou o deputado estadual, que está em seu terceiro mandato na Alece.

Legenda: Convenção de Evandro teve a presença do presidente Lula Foto: Thiago Gadelha

Ele ainda destacou sua proximidade com Lula, Camilo e Elmano. Evandro prometeu que, caso seja eleito, irá “bater na porta” do Estado e da União em busca de recursos.

“Quero contar com vocês, estou com muita energia, com vontade de poder ajudar, de poder contribuir, de fazer de Fortaleza uma cidade mais justa, mais igualitária, mais inclusiva (...) Nenhum pode fazer aquilo que eu e a Gabriella podemos fazer”, concluiu.

A reportagem procurou a assessoria do prefeito José Sarto sobre as críticas. O espaço está aberto para respostas.