Lula usa máscara durante convenção do PT em Fortaleza após sintomas de resfriado

O presidente Lula (PT) apareceu usando máscara em Fortaleza, na manhã deste sábado (3), na convenção municipal que oficializou a candidatura do deputado estadual Evandro Leitão (PT) à Prefeitura. Segundo a assessoria do presidente, ele, que está em Fortaleza desde sexta-feira (2), faz uso preventivo da proteção, após ter apresentado "sintomas de resfriado". O presidente não testou positivo nem para Covid, nem para influenza.

Lula, que tem 78 anos, participou do evento eleitoral nesta manhã e se manteve o tempo inteiro com a máscara, fazendo uso da proteção facial também durante seu discurso.

A cerimônia aconteceu no Centro de Formação Olímpica (CFO), no bairro do Castelão, e também oficializou o nome da deputada estadual Gabriella Aguiar (PSD) como candidata a vice-prefeita, na chapa majoritária encabeçada pelo PT.

No Ceará, na sexta-feira, o presidente desembarcou pela manhã e cumpriu duas agendas durante o dia: sancionou o projeto de lei que regulamenta a produção de hidrogênio verde no Brasil e anunciou mudanças no programa Pé-de-Meia, com a ampliação do benefício para estudantes com CadÚnico matriculados no ensino médio público e alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA).