Lula em evento com Evandro: 'Oportunidade de ser prefeito com governador amigo e presidente amigo'

Destaque na convenção que oficializou a candidatura de Evandro Leitão (PT) e Gabriella Aguiar (PSD) à Prefeitura de Fortaleza, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) apostou em defender um alinhamento entre os poderes caso o postulante petista seja eleito na Capital. O evento ocorreu neste sábado (3), no Centro de Formação Olímpica (CFO).

“Eu quero, Evandro, que você tenha a oportunidade de ser prefeito com um governador amigo e com um presidente amigo”, disse Lula.

“Eu quero que você saiba que não faltará ajuda. Que não é você ir lá, em Brasília, levar discurso para mim. Tem que levar projeto, o que você quer fazer de casa, de saneamento básico. Você pode ter certeza que lá, em Brasília, eu não sou apenas presidente e amigo de Elmano (de Freitas, governador), quero ser presidente e amigo do prefeito Evandro Leitão aqui, da cidade de Fortaleza”, completou o presidente.

Esta é a terceira participação do líder petista em convenções partidárias neste ano. Além de Fortaleza, ele acompanhou o ato de Guilherme Boulos (Psol), em São Paulo, e de Luiz Fernando Teixeira (PT), em São Bernardo do Campo.

O presidente participou do evento em Fortaleza usando uma máscara facial. Segundo a sua assessoria, o uso é preventivo, já que ele apresentou "sintomas de resfriado". Lula não testou positivo nem para Covid, nem para influenza.

Candidatura do PT em Fortaleza

Ao discursar, Evandro também destacou proximidade com Lula, Camilo Santana, ministro da Educação, e Elmano. Evandro prometeu que, caso seja eleito, irá “bater na porta” do Estado e da União em busca de recursos.

“Quero contar com vocês, estou com muita energia, com vontade de poder ajudar, de poder contribuir, de fazer de Fortaleza uma cidade mais justa, mais igualitária, mais inclusiva (...) Nenhum (candidato) pode fazer aquilo que eu e a Gabriella podemos fazer”, concluiu.