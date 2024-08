Às vésperas da campanha, apoio de Luizianne a Evandro é incógnita: 'Não consegui falar com ela'

Faltando poucos dias para a convenção que deve oficializar a candidatura a Prefeitura de Fortaleza, o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Evandro Leitão (PT), ainda não conseguiu conversar com a deputada federal Luizianne Lins (PT). Os dois disputaram internamente pela indicação petista para a eleição de 2024.

"Eu sempre aprendi na minha vida a respeitar os momentos. Eu procurei, não consegui falar com ela. Então, estou dando tempo ao tempo", disse Evandro Leitão nesta quinta-feira (1°), pouco antes da sessão que marca o início do período legislativo na Alece.

O nome de Evandro Leitão foi escolhido para a candidatura do PT em abril. O presidente da Alece chegou ao Encontro Municipal com a maioria de delegados do partido — responsáveis pela escolha —, mas ainda com a pré-candidatura de Luizianne colocada na disputa interna.

Minutos antes da definição, a ex-prefeita retirou a pré-candidatura. Ainda assim, os delegados aliados a deputada se abstiveram da votação que referendou o nome de Evandro Leitão. Desde então, Luizianne tem estado ausente das discussões eleitorais na Capital. Ela tem concentrado forças em Caucaia, onde Waldemir Catanho é pré-candidato do PT à Prefeitura.

Lideranças petistas tem reforçado a importância da ex-prefeita na disputa eleitoral de Fortaleza e reforçado o pedido para que ela participe da campanha eleitoral. Em passagem pela capital cearense no começo de julho, a presidente nacional do PT, a deputada federal Gleisi Hoffmann afirmou que Luizianne deve ter "senso de estar junto" na campanha de Evandro Leitão.

"Ela com certeza é importante. Aqui, foi prefeita e tenho certeza de que ela vai ter esse senso de estar junto e de responsabilidade no processo da campanha", disse.