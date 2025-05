Sem sucesso na unificação, PT Ceará terá duas candidaturas ao diretório estadual

A formação de uma chapa única para concorrer ao diretório estadual do Partido dos Trabalhadores no Ceará não foi bem-sucedida. Com isso, o Processo de Eleição Direta (PED) 2025 do órgão partidário terá duas candidaturas.

A proposta, destacada pelo ministro da Educação, Camilo Santana, durante uma entrevista concedida ao Diário do Nordeste na segunda-feira (26), não foi para frente pela falta de acordo com uma das correntes internas, o Campo de Esquerda.

Veja também PontoPoder Camilo Santana quer atrair União Brasil para base aliada e defende unificação de candidaturas no PT PontoPoder Quem disputa e o que está em jogo na eleição para a presidência do PT?

Candidata à presidência do PT Ceará pelo Campo de Esquerda, a vereadora da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), Adriana Almeida, confirmou a oferta da proposta que buscava a unificação de chapas.

“Não tivemos acordo e mantivemos nossa chapa e meu nome para presidente estadual, e da Mari Lacerda para presidente municipal”, frisou a parlamentar. Segundo Almeida, sua campanha já foi iniciada.

Na segunda-feira, integrantes do agrupamento da vereadora, que é liderado pela deputada federal Luizianne Lins, se reuniram para debater o tema. Naquela oportunidade, a candidata comentou que não haviam “definido nada ainda”.

Atual presidente do diretório estadual, Antônio Filho, o Conin, também deu início para sua campanha de reeleição, segundo alegou na última quarta-feira (21).

No dia 20 de maio, o dirigente partidário foi exonerado do posto de chefe da Secretaria Executiva Regional 1 (SER 1) de Fortaleza para, de acordo com ele, poder “rodar o estado” e “visitar os diretórios municipais”.

“Não dá para fazer isso só nos finais de semana. Preferi [sair], para ficar liberado”, explicou Conin à reportagem, naquela ocasião, ao justificar os motivos da sua saída da gestão municipal.

O candidato Conin foi procurado nesta quarta-feira (28) para comentar a movimentação. Não houve resposta até a publicação desta matéria. O conteúdo será atualizado caso haja alguma devolutiva.

Campos Popular e Democrático juntos

Apesar de não ter conseguido atrair o Campo de Esquerda, Conin e seus aliados — incluindo o deputado federal José Guimarães — conseguiram agregar o Campo Popular, formado por nomes próximos do governador Elmano de Freitas, do ministro Camilo Santana e do prefeito da capital cearense, Evandro Leitão.

O sucesso na atração do Campo Popular foi celebrado por Guimarães com uma postagem em seu perfil no Instagram, nesta terça-feira (27). Na publicação, o político aparece ao lado do titular do Ministério da Educação (MEC) e dos mandatários do Palácio da Abolição e do Palácio do Bispo.

“É com esse espírito de responsabilidade e compromisso com o futuro que, anunciamos a união entre as chapas do Campo Democrático e do Campo Popular no PED 2025”, divulgou o parlamentar.

O presidente municipal do PT Fortaleza, o deputado estadual Guilherme Sampaio, uma das lideranças do Campo Popular, foi contatado, mas não houve retorno. O espaço segue aberto para eventuais manifestações.

Importância do PED

Quem for eleito no PED 2025, em 6 de julho — numa votação em que participam todos os que se filiaram no PT até o dia 28 de fevereiro —, irá comandar os respectivos diretórios por quatro anos. O que significa estar no comando do partido nas próximas eleições, as gerais de 2026 e as municipais de 2028.

No caso de quem passará a presidir o PT Ceará, por exemplo, isso significa comandar o partido na definição dos representantes para o Governo do Ceará e para o Senado Federal.

Ainda ficará a cargo da direção estadual a definição de chapas proporcionais para a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e para a Câmara dos Deputados, além da articulação da campanha presidencial no Ceará.