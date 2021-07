Bolsonaro faz comentário racista sobre cabelo de apoiador: "criação de barata"

Em conversa com apoiadores na saída do Palácio da Alvorada, na quinta-feira (8), o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) foi racista ao fazer um comentário sobre o cabelo de um seguidor. O vídeo foi publicado no canal do YouTube "Foco do Brasil".

“Como é que está a criação de barata aí?”, disse o mandatário. Segundo o portal Uol, Bolsonaro ainda perguntou ao rapaz quantas vezes ele lavava o cabelo por mês.

Além disso, brincou sobre o uso de Ivermectina, medicamento usado para matar piolhos e defendido pelo presidente no tratamento contra a Covid-19, mesmo com ineficácia cientificamente comprovada contra a doença.

“Olha o criador de barata aqui. Você não pode tomar Ivermectina, que vai matar teus piolhos todos”, disse Bolsonaro. O próprio presidente e os apoiadores riram das suas declarações, incluindo o que recebeu as ofensas. Ele não aparece nas imagens, mas dá para ouvi-lo dizer que não é "um negro vitimista" e que Bolsonaro tem autorização para "brincar" com isso.

Um dos apoiadores chegou a dizer que a fala do presidente "vai dar processo".

Reação

Mesmo assim, o alvo das piadas falou: “Da outra vez que vim aqui, uma emissora falida fez uma matéria totalmente ridícula pela brincadeira que o senhor fez. Até porque o senhor tem intimidade… Quem nunca teve piolho? Então assim, só para frisar que o presidente tem essa intimidade para brincar, da mesma maneira que ele também dá liberdade para o pessoal brincar”.

No mesmo dia, esse apoiador participou da live semanal do mandatário junto ao ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes. Na ocasião, o presidente voltou a fazer os mesmos comentários racistas e disse que “movimentos” tentam “dividir brancos e negros”.

“Brincadeira sobre o cabelo dele tem que fazer, pô. Se eu tivesse um cabelo desse aqui, minha mãe, naquela época, me comia de pancada. Naquele tempo nosso, era muito comum piolho. Além de piolho, eu já tive berne. Eu morava na fazenda”, disse Bolsonaro.