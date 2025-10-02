Diário do Nordeste
Cláudio Pinho tem contas de 2018 rejeitadas na Câmara de São Gonçalo e pode ficar inelegível

O problema encontrado no processo diz respeito ao repasse de duodécimos pela Prefeitura à Câmara Municipal em valor inferior ao indicado na Lei Orçamentária

Escrito por
Ingrid Campos ingrid.campos@svm.com.br
(Atualizado às 21:09)
PontoPoder
Homem de terno azul e gravata azul de bolinhas fala em um microfone em ambiente formal, possivelmente uma sessão parlamentar.
Legenda: Cláudio Pinho é deputado estadual atualmente.
Foto: Dario Gabriel/Alece

As contas de governo do deputado estadual e ex-prefeito de São Gonçalo do Amarante, Cláudio Pinho (PDT), foram reprovadas pelos vereadores da cidade nesta quinta-feira (2). A Câmara analisou o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE-CE) relativo ao exercício financeiro de 2018, quando o parlamentar governou o município. 

O entendimento da Corte foi pela aprovação das contas de Pinho, consideradas regulares com ressalvas, em desacordo com o recomendado pelo Ministério Público de Contas (MPC). O problema encontrado no processo diz respeito ao repasse de duodécimos pela Prefeitura à Câmara Municipal em valor inferior ao indicado na Lei Orçamentária.

O Legislativo recebeu R$ 11.307.826,42 do Executivo, que é R$ 92.173,58 abaixo do previsto. Isso configuraria, em tese, crime de responsabilidade. Segundo a defesa de Pinho, a diferença se deu por dois fatores:

  • A dedução de R$ 17.173,58 para quitar um débito da Câmara Municipal (referente a 2013) junto à Receita Federal do Brasil, considerando sugestão do Presidente da Câmara.
  • A dedução de R$ 75 mil referente aos gastos com aposentadorias e pensões.

Em seu voto, o conselheiro Ernesto Saboia, relator do caso, considerou que a diferença de R$ 92.173,58 foi devidamente esclarecida. Os vereadores, contudo, tiveram entendimento diferente, impondo derrota ao deputado de 12 votos a 2. 

Agora, o parecer será enviado ao TCE e ao Cartório Eleitoral, declarando a inelegibilidade do ex-prefeito.

Cláudio Pinho foi procurado pelo PontoPoder para pronunciamentos sobre a decisão da Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante. Quando houve retorno, a matéria será atualizada.

