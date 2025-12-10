Diário do Nordeste
Diário do Nordeste
Câmara suspende por seis meses mandato de Glauber Braga

A suspensão, como punição alternativa, foi proposta pelo deputado Lindbergh Farias.

Escrito por
e
PontoPoder
Glauber Braga.
Legenda: Glauber foi acusado de ter agredido o integrante do Movimento Brasil Livre (MBL).
Foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados.

O Plenário da Câmara dos Deputados decidiu, nesta quarta-feira (10), suspender o mandato do deputado Glauber Braga (PSOL-RJ) por seis meses. Foram 318 votos contra 141. Houve três abstenções. Assim, foi rejeitada a cassação do parlamentar e ele não perdeu os direitos políticos.

Glauber foi acusado, em abril do ano passado, de ter agredido o integrante do Movimento Brasil Livre (MBL), Gabriel Costenaro. Para aprovação da medida alternativa ou para a cassação, seriam necessários ao menos 257 votos dos parlamentares. 

Em uma primeira votação no Plenário, foi aprovada a preferência que substituiu a cassação que torna Glauber inelegível por uma suspensão de seis meses. Houve 226 votos para essa medida e 220 contra.

Diante do cenário, parlamentares que eram a favor de uma cassação entenderam que seria melhor uma conclusão do processo com punição do que uma eventual absolvição.

A suspensão, como punição alternativa, foi proposta pelo deputado Lindbergh Farias (PT-RJ).

GREVE DE FOME

Em abril deste ano, a cassação do deputado Glauber foi aprovada pelo Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, por 13 votos a cinco. Em reação, o parlamentar fez greve de fome e dormiu no chão dos plenários de comissões da Casa. 

O psolista diz, à época, ser alvo de um esquema arquitetado pelo antigo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), que, segundo ele, atuaria nos bastidores para assegurar o revés contra o parlamentar do estado do Rio de Janeiro.  

"Tomei a decisão inconciliável, irrefutável de que não vou ser derrotado por Arthur Lira, não vou ser derrotado pelo orçamento secreto, não vou ser derrotado pelo sócio minoritário dessa história que foi o MBL [Movimento Brasil Livre]", disparou Glauber após a decisão.

CADEIRA DE HUGO MOTTA

O deputado chamou atenção, na terça-feira (9), ao ocupar a cadeira da presidência da Câmara Federal após o anúncio da votação do Projeto de Lei (PL) da Dosimetria — alternativo ao PL da Anistia.

"Vou me manter firme aqui até o final dessa história. Se o presidente da Câmara quiser tomar uma atitude diferente daquela que ele tomou com os golpistas que ocuparam essa mesa diretora e que até hoje não tiveram qualquer punição, essa é uma responsabilidade dele. Ficarei aqui até o limite das minhas forças", afirmou o parlamentar.

Pouco antes do político ocupar a cadeira da presidência, o chefe da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB) informou que analisaria um pedido de cassação dele, que é acusado de agredir um manifestante na Câmara.

Junto a esse processo, também falou que levaria a plenário os processos envolvendo Carla Zambelli (PL-SP) e Alexandre Ramagem (PL-RJ).

Redação e Agência Brasil
Há 1 hora
