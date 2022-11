Lindbergh Farias e Gleisi Hoffmann são ameaçados por homem em restaurante de Brasília; veja vídeo

A deputada federal Gleisi Hoffmann (PT), presidente do Partido dos Trabalhadores, e o ex-senador Lindbergh Farias (PT) foram hostilizados por um empresário em um restaurante em Brasília, neste domingo (6).

Um vídeo do momento mostra o empresário sendo controlado por pessoas que estavam no local. Ele grita palavras de intimidação, como "Vou te dar uma porrada" e "O malandro tá de volta".

Ele vestia uma camisa verde e amarela com o nome 'Brasil'. Segundo o portal g1, o empresário foi identificado como Ney Carneiro Filho.

O caso é investigado na 1ª Delegacia de Polícia, na Asa Sul. A ocorrência foi registrada como crime decorrente de violência político-partidária, injúria, ameaça e vias de fato.

No boletim de ocorrências, as vítimas afirmam que o empresário gesticulou imitando uma arma de fogo em direção à mesa em que os dois estavam.

Ele se aproximou da mesa dos petistas, quando funcionários do restaurante o seguraram e levaram para longe. Ele continuou a gritar palavras de hostilidade, ainda conforme o boletim.

O delegado Jônatas Silva, responsável pelo caso, informou ao portal que o vídeo da confusão e imagens de câmeras de segurança do restaurante serão usados no processo. As testemunhas ainda devem ser ouvidas.

'Crimes devem ser punidos'

Gleisi Hoffmann se pronunciou nas redes sociais após a repercussão do vídeo. Ela agradeceu à solidariedade das pessoas e disse que não irá se intimidar.

Diversos políticos demonstraram apoio à deputada e ao ex-senador Lindbergh Farias. "Em solidariedade à deputada, ressalto que nós, mulheres, faremos vingar o respeito e a valorização do nosso protagonismo combatendo a misoginia e a violência política de gênero", disse a deputada federal Marina Silva (REDE).