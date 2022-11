MPF investiga se PRF teve 'motivação política' na atuação contra bloqueios ilegais em rodovias

O Ministério Público Federal (MPF) investiga se a Polícia Rodoviária Federal (PRF) teve motivação política na atuação contra os bloqueios ilegais em rodovias.

A informação foi confirmada pelo procurador Frederico Paiva, da Procuradoria da República do Distrito Federal (PRDF), em entrevista à Globonews.

Paiva afirmou que o Ministério Público questiona uma falta de ação imediata da PRF logo após o resultado das eleições, quando grupos bolsonaristas começaram a bloquear rodovias federais.

"A gente quer saber se por trás dessa omissão da PRF, omissão pelo menos nas primeiras horas, primeiro dia de bloqueio, ela tem alguma motivação política. Essa é uma das vertentes da investigação”, disse.

O órgão também quer entender como os atos ilegais foram organizados, com indício de que havia uma estrutura financeira por trás. “Tinham cobertura por trás. Ninguém abre mão de trabalhar por todo esse tempo se não há cobertura financeira por trás", apontou o procurador.

Diretor-geral investigado

O MPF já havia solicitado, na última quarta-feira (2), que a Polícia Federal investigasse a atuação do diretor-geral da PRF, Silvinei Vasques.

O pedido do ministério é que o inquérito investigue se os bloqueios de veículos realizados pela PRF em várias estradas, principalmente na região Nordeste, no dia da votação, respeitaram a legislação e se não constituíram ofensa ao livre exercício do direito de voto pelos cidadãos abordados.

Caso positivo, podem ficar caracterizados os crimes de prevaricação e de violência política, previstos nos artigos 319 e 359-P, ambos do Código Penal.

Bloqueios ilegais

O último balanço da PRF, da tarde desta segunda-feira (7), indica que há quatro bloqueios em rodovias federais - três no Mato Grosso e um em Santa Catarina. Há também 15 interdições parciais.

Até o momento, conforme a corporação, 1.049 manifestações foram desfeitas pelos agentes em patrulhamentos do órgão. As ocorrências começaram como protesto à eleição para o terceiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva, no último domingo (30).

Os bloqueios causaram engarrafamentos e transtornos em diversas partes do país.

O presidente Jair Bolsonaro (PL) divulgou, na quarta-feira, um vídeo nas redes sociais pedindo que os manifestantes interrompam os bloqueios.