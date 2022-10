Caminhoneiros bloqueiam rodovias em pelo menos 10 estados e no Distrito Federal, diz PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registra, até a manhã desta segunda-feira (31), 70 pontos bloqueados por caminhoneiros ou com aglomerações nos estados do Norte, Sul, Sudeste e Centro-Oeste do País após o resultado das eleições.

O fechamento de rovodias já foi contabilizado no Pará, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Goiás, São Paulo e no Distrito Federal.

A região Nordeste é a única sem anotar essas ocorrências até a última atualização da corporação.

"A PRF segue atenta, monitorando todas as ocorrências e com efetivo empregado na tarefa de garantir fluxo viário normal a todos os cidadãos", diz nota.

Bloqueios em rodovias

Os bloqueios começaram a ser organizados pelos caminhoneiros em protesto contra o resultado das eleições. Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceu o segundo turno das eleições, com 60.345.999 votos válidos (50,9%) ante 58.206.354 votos válidos (49,1%) de Jair Bolsonaro (PL).

Apesar dos atos da categoria, o presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Caminhoneiros Autonômos e Celetistas, deputado federal Nereu Crispim (PSD-RS), reconhece a vitória do petista.

"A categoria reconhece o resultado das eleições realizada no dia de hoje que é fruto da democracia que inclusive essas categoria defendeu em 7 de setembro de 2021 quando as instituições e o estado de direito foram severamente atacadas", afirmou.