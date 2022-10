Presidente Bolsonaro evita pronunciamento neste domingo (30) após resultado das eleições

O presidente Jair Bolsonaro (PL) evitou pronunciamento, neste domingo (30), após o fim das eleições, que resultou na vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com 50,9% dos votos válidos. Bolsonaro recebeu 49,1% dos votos válidos e, portanto, não se reelegeu.

Lula foi matematicamente eleito pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) às 19h56 deste domingo (30), quando 98,81% das urnas já tinham sido apuradas.

Bolsonaro não se pronunciou nem concedeu nenhuma entrevista após o resultado. O atual presidente também não fez nenhuma publicação em suas redes sociais. Ele era esperado na Esplanada dos Ministérios, onde diversos apoiadores acompanharam a apuração.

Em discurso para apoiadores na Avenida Paulista, Lula disse que não recebeu nenhuma ligação de Bolsonaro. "Ele até agora não ligou. Não sei se vai ligar, não sei se vai reconhecer", afirmou.

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, afirmou que ligou para Bolsonaro e Lula, para "parabenizar ambos por participar da democracia".

O ministro das Comunicações do Governo Bolsonaro, Fábio Faria, publicou uma foto com o presidente em seu perfil do Twitter, às 21h23. "Você resgatou o nosso orgulho de ser brasileiro. Obrigado, Jair", disse.

A deputada federal Carla Zambelli, apoiadora do presidente, também se pronunciou na rede social. "Lhes prometo, serei a maior oposição que Lula jamais imaginou ter", disse.

Repercussão do resultado

Diversos políticos brasileiros se manifestaram após a eleição do petista, como o ex-presidente Fernando Cardoso, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD).

A vitória de Lula também repercutiu internacionalmente. Entre os líderes mundiais que parabenizaram o petista, estão o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez e presidente dos Estados Unidos, Joe Biden.

A mídia internacional descreve a vitória de Lula como uma volta histórica e surpreendente em um país polarizado.

Lula fez o primeiro discurso como candidato eleito, por volta de 21h, focando em restaurar a democracia brasileira e retomar a união entre as famílias e os "divergentes". Logo depois, ele seguiu para a Avenida Paulista, em São Paulo, para comemorar com apoiadores.