Ceará é o estado do Nordeste com maior aumento proporcional de votos em Lula no 2º turno

O presidente eleito do Brasil, neste domingo (30), Luiz Inácio Lula da Silva (PT), obteve nono. Em número absolutos foramdos cearenses a mais do que os 3,5 milhões obtidos no 1º turno no Estado. No Nordeste, o Ceará foi o estado que tevedos votos no petista, com um acréscimo deem relação ao 1º turno.Análise feita pelo Diário do Nordeste com base nos dados do Tribunal Superior Eleitoral () evidencia que, no país, entre as unidades da federação , o maior aumento proporcional de votos obtido por Lula no 2º turno foi no Distrito Federal, com um crescimento de 12,28% no total de eleitores entre um turno e outro.Já entre os estados, em São Paulo, embora tenha perdido para Jair Bolsonaro (PL), Lula teve 9,82% a mais de votos no 2º turno se comparado ao 1º turno. Ele passou de 10,4 milhões de votos na 1ª etapa para 11,5 milhões na 2ª.No Ceará, assim como já havia feito no 1º turno, Lula ganhou em todos os 184 municípios. Em Fortaleza, a votação do petista passou de 802 mil votos para 880 mil votos entre um turno e outro. O saldo foi de 78,5 mil votos a mais em Lula no domingo do 2º turno.