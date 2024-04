Deputado Glauber Braga troca empurrões com Kim Kataguiri na Câmara; veja vídeo

Glauber Braga (Psol-RJ) trocou empurrões com Kim Kataguiri (União-SP) na Câmara dos Deputados, nesta terça-feira (16). A discussão entre os deputados ocorreu após o parlamentar carioca expulsar um dos integrantes Movimento Brasil Livre (MBL), o qual o paulista é um dos fundadores.

O momento foi flagrado pelo jornalista Guga Noblat, do O Globo.

Veja vídeo

Na gravação, é possível ouvir Glauber chamando Kim de "defensor do nazismo". Por sua vez, o fundador do MBL pede para o colega parlamentar dizer novamente a frase "Repete, isso".

O carioca, então, reclama da presença de outro membro do MBL, identificado como Gabriel Costenaro.

"Toda vez que encontrar marginais do MBL, vierem querer intimidar", disse Glauber. Kim interrompe: "Mentiroso. Ninguém está te intimidando".

O paulista levanta a mão e Glauber pede que Kim se contenha. "Baixa a mãozinha, baixa a mãozinha", pede.

Os parlamentares trocam empurrões e gritos neste momento.

O que dizem os envolvidos

Nas redes sociais, Kim disse que a confusão não sairá impune. "Hoje mesmo vou entrar com um pedido de cassação contra o deputado Glauber Braga. Começou com agressões contra o Gabriel Costenaro, que vão de empurrões a chutes. Terminou com tentativas de me agredir", escreveu.

Glauber Braga, em vídeo publicado, revelou que não tem remorso do que fez e revelou que Costenaro já havia o "provocado" anteriormente.

"É a quinta vez que esse sujeito me provoca, ele tem histórico de agressão contra a mulher. Na quarta vez, ele ameaçou a mãe de um militante nosso, de mais de 70 anos, dizendo que sabia onde ela morava. Nós não podemos aceitar esse tipo de intimidação de militante fascista do MBL. Não me arrependo de absolutamente nada do que eu fiz", disse.

Gabriel Costenaro não se pronunciou sobre o ocorrido nas redes sociais até o momento.