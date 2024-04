Prefeitura de Fortaleza envia LDO 2025 para Câmara, com previsão orçamentária de R$ 14,3 bilhões

A Prefeitura de Fortaleza enviou a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2025 à Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor). A proposição foi lida no Plenário Fausto Arruda nesta terça-feira (16) e encaminhada para as comissões da Casa.

A peça é utilizada como base para a previsão orçamentária do Município e contou com a contribuição da população, que enviou sugestões através da plataforma Fortaleza Participa. De acordo com o texto que será apreciado pelos vereadores, o Orçamento estimado é de R$ 14,3 bilhões.

A proposta recebida pelo Legislativo define as linhas de prioridades da administração municipal para o próximo ano, prevendo metas de entregas de bens e serviços.

O planejamento foi estruturado em sete eixos: equidade territorial e social; cidade conectada, acessível e justa; vida comunitária, acolhimento e bem-estar; desenvolvimento da cultura e do conhecimento; qualidade do meio ambiente e dos recursos naturais; dinamização econômica e inclusão produtiva; e governança municipal.

Conforme informou o prefeito José Sarto (PDT) na mensagem que acompanha a matéria, devem ser tratadas com prioridade, dentre outras ações, a regularização de imóveis, aluguel social e melhorias habitacionais; a urbanização de espaços públicos; políticas para a primeira infância; e a construção de novas unidades de saúde, centros de educação infantil e escolas de tempo integral.

Ainda constam como prioritários programas para a autonomia, geração de emprego e renda para mulheres; realização de ações permanentes em cultura; políticas de inclusão digital para a juventude; planejamento e execução de ações para manutenção do meio ambiente e melhorias no saneamento.

A LDO deste ano é R$ 1,5 bilhão maior do que a aprovada pela Câmara no ano passado, em que o montante disponível para o Poder Público municipal foi de R$ 12,8 bilhões. O acréscimo é superior a 11%.