Câmara Municipal de Fortaleza faz um minuto de silêncio para as mortes de Faby Bezerra e Kauã Guedes

Durante a sessão plenária desta terça-feira (24), a Câmara Municipal de Fortaleza fez um minuto de silêncio pela morte recente de três pessoas na Capital. O momento partiu de pedido feito pelas vereadoras Adriana Gerônimo (Psol) e Ana do Aracapé (Avante). A primeira homenageou o jovem Kauã Guedes, e a segunda fez o mesmo, mas estendeu o gesto também à cantora Faby Bezerra e ao amigo Antônio da Silva Dias, conhecido como Papito.

"Minha queria amiga Faby Bezerra, com sua voz marcante e alegria contagiante. Sua ausência é sentida não só pela música, mas por todos que tiveram o privilégio de conhecê-la. Kauã Guedes, tão jovem, cheio de sonhos e com uma vida inteira pela frente. Sua partida deixa um grande vazio para os familiares e amigos que clamam por justiça, pela grande imprudência de como foi tirada a sua vida. E o nosso Papito, Antônio da Silva Dias, esse amigo querido la do Aracapé, sempre presente com seu bom humor, seu carinho e seu jeito único de fazer a vida parecer mais leve", lembrou a vereadora do Avante.

"Ele (Kauã) foi brutalmente atropelado e assassinado lá no Meireles pelo empresário Rafael Elisário Ferreira, que infelizmente está solto após pagamento de fiança. [...] Ele arrastou o Kauã por mais de 20 metros e só parou porque o carro bateu em uma árvore. Junto com Kauã estava outro jovem, o Igor Lima, que está muito fraturado e segue internado", disse Adriana.

Após os pedidos, os vereadores presentes ficaram de pé e fizeram um minuto de silêncio. Kauã tinha 18 anos quando morreu, na última sexta-feira (20), em decorrência de um acidente de trânsito. Ele dirigia uma motocicleta e atingido por uma caminhonete que avançou a preferencial na noite da última quarta-feira (18), no bairro Meireles, em Fortaleza. O acidente aconteceu no cruzamento da Rua Oswaldo Cruz com a Rua República do Líbano, por volta das 23h30.

Já a cantora de forró Faby Bezerra morreu na quinta-feira (19), em Fortaleza, após o agravamento de um câncer de colo de útero. Ela estava em tratamento desde 2023. A artista participou de diversas bandas, como os grupos Raízes do Forró, Forró Forrado, Forró na Veia e Forró Bota Pra Cima. Não há informações sobre o falecimento de Antônio.