Câmara Municipal de Fortaleza homenageia 55 anos da TV Verdes Mares em sessão solene

Uma sessão solene da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) homenageou, nesta segunda-feira (23), a marca de 55 anos da TV Verdes Mares. Parte do cotidiano de milhões de pessoas em todo o Ceará, a emissora foi citada durante a cerimônia pela importante contribuição no fortalecimento da comunicação e da cultura no estado.

Autoridades políticas e nomes importantes da TV ao longo dos anos estiveram presentes na cerimônia. Além da homenagem à equipe de jornalismo, outros profissionais dos bastidores da televisão também foram reconhecidos durante o momento solene.

"Para nós da TV Verdes Mares, essa é uma data muito importante. Os 55 anos da TV Verdes Mares casam com três outras datas importantes. Os 60 anos, especificamente, da TV Globo, o centenário do Grupo Globo e o centenário de Edson Queiroz", relembrou sobre a data Gustavo Bortoli, Diretor de Jornalismo e Esporte do Sistema Verdes Mares.

O reconhecimento, ele explica, reforça a importância da data não apenas para a empresa, mas também para o povo cearense. "Um canal que vem passando por décadas, sempre levando uma prestação de serviço muito responsável com o jornalismo, o esporte, entretenimento, fazendo questionamentos importantes daquilo que é fundamental para a população, para os segmentos relevantes do nosso estado", pontua.

A homenagem foi requerida pelo vereador Pedro Matos (Avante), que declarou como "mais do que justa" a sessão para marcar a relevância do trabalho prestado pela emissora e todos os que trabalham nela.

Legenda: Gustavo Bortoli, diretor de Jornalismo e Esporte do Sistema Verdes Mares, discursou durante a homenagem Foto: Kid Júnior

Segundo o vereador, a sessão também tem como objetivo elevar o nível de informação de qualidade em solo cearense. "Em tempos de tanta desinformação, de tanta expressão de ódio, de informação ruidosa, a gente precisa se alegrar com informação de qualidade, com o conteúdo assertivo e de seriedade que a TV Verdes Mares prestou durante esses 55 anos na cidade de Fortaleza e no estado do Ceará", disse.

Para Fábio Ambrósio, Diretor de Programação do Sistema Verdes Mares, este é, sem dúvidas, um ano simbólico para a emissora justamente pelo peso da data comemorada como afiliada da TV Globo. "É um gesto muito merecido vindo da Câmara Municipal, principalmente para valorizar e reconhecer a importância da TV Verdes Mares para a população", finalizou.

Profissionais homenageados

Entre os homenageados durante a sessão estiveram os apresentadores Tom Barros, Leal Mota Filho e Niara Meireles, conhecidos pelos diferentes trabalhos na televisão.

Além disso, representaram a equipe de jornalismo os seguintes profissionais: Susy Costa (Supervisora de Jornalismo), Marcelino Leal (Gerente de Jornalismo), Adriana de Castro (Supervisora de Jornalismo), Elda Veras (Coordenadora de Jornalismo), Lucas Catrib (Repórter), Juscelino Filho (Editor de texto do Globo Esporte Ceará) e Pedro Jorge Pereira Lopes (Operador de câmera).

A sessão também prestou homenagem a outros profissionais da emissora, que mesmo fora do âmbito jornalístico foram citados pelo trabalho de qualidade realizado nos bastidores. Foram eles Roberto Quevedo (Auxiliar administrativo), Marcus Tavares (Supervisor administrativo), Djaci Lemos (Supervisor de operações), José Nilton dos Santos (Assistente administrativo), Rafael do Nascimento (Supervisor de programação), Adail Ferreira (Produtor), Debora Roncali (Produtora de eventos), Ingrid Serra (Analista de RH), Edvaldo Costa (Analista de marketing), Mariana Ferreira (Executiva de vendas) e Ricardo Sales Nunes (Editor de mídia audiovisual).