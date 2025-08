'A eleição passou, temos que olhar pra frente e nos unir', diz Evandro em discurso para vereadores

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), defendeu a união durante discurso aos vereadores na reabertura dos trabalhos na Câmara Municipal de Fortaleza, nesta sexta-feira (1º). Ele citou que a escolha dele como prefeito da Capital é um sinal de que a população queria "mudanças", mas que agora é hora de "olhar para a frente".

"Com todo respeito, se fosse para continuar como estava, a população não tinha nos colocado. Quando ela nos elegeu, ela disse: 'nós queremos mudanças'. E essas mudanças eu não irei conseguir fazer sozinho, eu preciso de vocês. (...) A eleição passou, a eleição passou gente, nós temos que agora olhar pra frente e nos unirmos", disse.

A declaração foi feita ao final do discurso de Evandro Leitão, no qual ele detalhou as ações executadas pela Prefeitura de Fortaleza durante o 1º semestre de 2025 e fez projeções de novas medidas a serem adotadas nos próximos meses.

Ele reforçou que "os primeiros passos foram dados", mas "ainda temos que avançar muito". "Nós já melhoramos em muitos aspectos, mas temos muito a melhorar. Mas com vocês, com o Poder Legislativo e com a sociedade civil, com a população fortalezense, eu não tenho dúvida: Fortaleza voltará a ser a capital de todos", destacou o prefeito.

O 'pedido', no entanto, foi feito a um plenário com apenas um vereador da oposição a Evandro Leitão. Entre os oposicionistas, Jorge Pinheiro (PSDB) foi o único a participar da solenidade. A bancada do PL, por exemplo, estava toda ausente.

Apesar disso, o local estava lotado — inclusive com parlamentares que apoiaram outras candidaturas na disputa pela Prefeitura de Fortaleza, mas que acabaram aderindo à base aliada do Governo Evandro Leitão.

O prefeito aproveitou, inclusive, para ressaltar a importância do Legislativo. "A gente tem que fazer essa prestação de contas e nada melhor que ser na Casa do povo, com representantes da população fortalezense", disse.

Ele reforçou ainda que os vereadores têm "toda a liberdade" para "chamar atenção" da gestão municipal. "Eu não quero passar quatro anos na Prefeitura de Fortaleza, eu não quero passar, eu quero marcar, eu quero marcar uma gestão que escute todos e todas", ressaltou.