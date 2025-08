O que Evandro Leitão vai dizer aos vereadores sobre os seis primeiros meses de gestão

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), vai participar, nesta sexta-feira (1º), da abertura do semestre legislativo na Câmara Municipal. A sessão será comandada pelo presidente da Casa, vereador Léo Couto (PSB), e terá uma apresentação do prefeito com mensagem direta aos vereadores: os primeiros seis meses de gestão foram dedicados a "arrumar a casa", vai dizer o gestor.

A presença do chefe do Executivo na sessão solene deve marcar ainda uma aproximação com o Legislativo. Nos bastidores, parlamentares relatam que a atual gestão tem sido mais aberta ao diálogo com os parlamentares.

Antes do fim do ano, entretanto, deve haver testes para a força do Executivo na Câmara com a análise de projetos complexos como o Plano Diretor de Fortaleza.