Neto Leite deixa a banda Mastruz com Leite após 34 anos no grupo de Emanoel Gurgel; saiba o motivo

Um dos nomes icônicos do forró, o cantor e sanfoneiro Francisco José Leite Filho, conhecido nacionalmente por Neto Leite, 60, confirmou à coluna que pediu desligamento da banda Mastruz com Leite. Ele contou que cumpre agenda no grupo até o final do mês de novembro.

Ao todo, Neto Leite passou 24 anos na banda Mastruz com Leite, e 10 no grupo Catuaba com Amedoim — ambas do empresário Emanoel Gurgel.

Uma das canções que ficou marcada na voz do forrozeiro foi o hit "Saga de Um Vaqueiro", letra da compositora Rita de Cássia.

Segundo o artista, o que fez com ele deixasse o Mastruz foram as longas viagens pelo Brasil: "Estava um pouco cansado". Anualmente, a banda cumpre agenda em diferente regiões do país.

Diferente do que se comenta, o 'Leite' presente no nome artístico de Neto é sobrenome e não faz referência a nome da banda. Ele é natural de Cariús (CE)

Ainda segundo o cantor, ele não irá deixar de realizar apresentações. "Já tenho projeto solo articulado. Devo começar agenda de shows em dezembro", adiantou o forrozeiro.

Conforme Neto Leite, o foco do novo trabalho serpa voltado para apresentações pelo nordeste.