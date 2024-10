Filha de Cupertino se emociona ao falar que pai a prendeu em casa por oito meses: 'Proibia de tudo'

A filha de Paulo Cupertino, Isabela Tibcherani Matias, ficou emocionada ao falar sobre a vivência com o pai durante julgamento realizado no último dia 10 de outubro, na 1ª Vara do Júri, no Foro Central Criminal, em São Paulo. O empresário é acusado de assassinar o ator Rafael Miguel, de Chiquititas, e os pais dele, em 2019.

No depoimento obtido pelo Uol, a jovem de 23 anos se refere a Cupertino como um homem "agressivo" e que a "proibia de tudo". "Ele não tem um bom olhar para as mulheres. Eu tenho três irmãos homens, e o tratamento para comigo sempre foi muito diferente por eu ser mulher", contou.

Cupertino não apoiava o relacionamento da filha com Rafael. Questionada pelo Ministério Público, Isabela relatou que sofria punições do pai por continuar o relacionamento com o ator. Segundo a jovem, ela chegou a ficar oito meses em casa, "sem contato, sem celular e sem convívio com outras pessoas". Paulo ainda ironizava que a filha só iria poder namorar depois dos 30 anos e apenas se ele permitisse.

Veja também País 'Não é fácil ser filha de assassino', diz filha de Paulo Cupertino, preso por morte de ator e pais País Paulo Cupertino, acusado de matar Rafael Miguel de 'Chiquititas', é condenado por usar CNH falsa

Isabela também confessou que a mãe, Vanessa Tibcherani Matias Camargo, sofria "recorrentemente" violências psicológicas, morais e físicas de Cupertino. Após um tempo, a própria jovem chegou a sofrer a mesma violência por se solidarizar com a mãe.

Por ter estado dentro de casa por oito meses, Isabela afirmou que utilizava o celular de Vanessa para manter contato com Rafael. No dia em que o ator foi assassinado, a jovem tinha decidido vê-lo, pois estava com uma crise de ansiedade. Esse foi o último dia que eles se veriam.

Como foi o assassinato?

A filha de Cupertino relatou que Rafael e os pais, João Miguel, de 52, e Miriam, 50, deixaram ela em casa de carro no dia do assassinato. Quando chegaram à residência de Isabela, foram recebidos por Paulo, que esperava a filha no portão. Segundo partes do depoimento obtidas pelo g1, a jovem detalhou que o pai a puxou com força do veículo para dentro da residência, a trancando pelo lado de fora do portão.

"Foram muitos disparos. Eu agachei no chão. Com as mãos no ouvido, gritava muito. Falava: 'Não, não, não' (...) E quando os disparos terminaram, eu saí e me deparei com a cena, que era o corpo do Rafa em cima do corpo da mãe dele, que estava perto da guia (...), que estava perto do carro, e o corpo do pai do Rafael estava no meio da rua (...) Eles não tiveram tempo de muita coisa", desabafou.

Veja também Mundo Influencer brasileira morre após ser atropelada em faixa de pedestre em Paris País O que ganha na Obmep? Veja premiação da prova que tem segunda fase neste sábado (19)

Julgamento de Cupertino foi suspenso

Após as falas de Isabela, o julgamento de Paulo foi suspenso e adiado, ainda sem data. Durante a sessão, Cupertino ficou agitado e nervoso pelo depoimento da filha. Após se negar a ser algemado devido ao comportamento, ele demitiu o advogado, Alexander Neves Lopes.

Em entrevista ao Uol, Lopes relatou que Cupertino ficou "alterado" e "irritado o tempo todo" após ser impedido de acompanhar presencialmente as falas de Isabela, a pedido dela. "Conversei com ele, mas não tinha jeito", desabafou.