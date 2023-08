Paulo Cupertino, acusado de matar Rafael Miguel de 'Chiquititas', é condenado por usar CNH falsa

O empresário Paulo Cupertino Matias, acusado de matar a tiros o ator Rafael Miguel e os pais dele em 2019, foi condenado a dois anos de prisão em regime aberto por uso de documento falso. Ele, que atualmente está preso pelos assassinatos, usou uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) com dados de outra pessoa no período que passou foragido da Polícia.

Cupertino foi capturado pelas forças de segurança em 16 de maio de 2022, três anos após as mortes. À época, ele portava a CNH falsa que usou para se hospedar no local onde foi encontrado. As informações são do g1.

A sentença sobre o uso do documento falsificado foi dada nessa segunda-feira (31) por Rodrigo Cesar Muller Valente, juiz da 2ª Vara Criminal do Fórum da Barra Funda, em São Paulo.

Em interrogatório no julgamento sobre a CNH, o condenado admitiu ter usado o documento para se manter fora do radar dos policiais.

Cupertino ainda vai a júri popular pelo triplo homicídio. A data do julgamento não foi decidida pela Justiça.

Assassinato de ator e família

No dia 9 de junho de 2019, Paulo Cupertino atirou cerca de 13 vezes contra Rafael, de 22 anos, e os pais dele, João Alcisio Miguel, de 52, e Miriam Selma Miguel, 50.

O ator tinha ido até a casa da namorada, filha do assassino, para conversar sobre o relacionamento deles. O empresário, que não estava no local, chegou à residência já armado e desferiu os tiros ainda no portão da residência, antes de fugir.

Rafael Miguel foi atingido por sete dos 13 tiros disparados. Segundo o laudo necroscópico, os tiros atingiram a cabeça, o braço esquerdo, o peito e as costas.