Mãe de jovem que cheirou pimenta comemora alta da filha: 'ajudará ela a se fortalecer'

Thais Medeiros de Oliveira, de 25 anos, recebeu alta, na última segunda-feira (31), após mais de cinco meses internada, desde que cheirou pimenta e teve uma crise alérgica gravíssima.

Ela estava internada no Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo (Crer), em Goiânia. Ao g1, a mãe da jovem, Adriana Medeiros, afirmou que a filha continuará tendo acompanhamento médico de casa.

"Desde que ela chegou em casa, ela conseguiu dormir mais e está mais tranquila. Cinco meses em um hospital é barra. Todos estamos com muita saudade. Então, decidimos trazer ela para casa, pois acredito que isso ajudará ela a se fortalecer", disse Adriana.

Internação por pimenta

No último dia 17 de fevereiro, Thais passou mal enquanto almoçava na casa do namorado, logo após cheirar brevemente um vidro de pimenta em conserva.

Segundo a mãe de Thais, a filha tinha bronquite e asma e sofria com crises alérgicas, inclusive, chegando a ficar cinco dias internada com uma bactéria no pulmão. Conforme informações da Santa Casa, ela teve edema cerebral.

Após a gravidez dela, ainda segundo a mãe, Thais desenvolveu asma e bronquite, além de várias alergias. Um tratamento estava nos planos da jovem, mas foi deixado de lado temporariamente antes do ocorrido por motivos financeiros.

Segundo Rubens Dias, chefe da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa de Anápolis, onde ela estava internada em março, a previsão médica é de que a jovem não deve retomar as atividades normais, já que apresenta dificuldade de oxigenação do cérebro no quadro neurológico.