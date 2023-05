Jovem que cheirou pimenta se emociona ao ouvir falar das filhas; veja

A jovem internada após cheirar pimenta, Thais Medeiros de Oliveira, 25 anos, se emocionou ao ouvir falar das filhas. A mãe dela, Adriana Medeiros, compartilhou um vídeo em que revela à trancista que as pequenas Valentina e Antonella, de respectivamente, 8 e 7 anos, devem fazer uma visita no Dia das Mães, no domingo (14).

“(Elas) já visitaram a Thais uma vez e todas ficaram muito emocionadas. Agora, os médicos liberaram que elas visitem ela mais vezes. Então, nós já estamos marcando para que as meninas fiquem um pouco com a Thais no Dia das Mães”, disse Adriana.

No vídeo, é possível ver o momento em que Thais começa a chorar quando citam as filhas. No último dia 30 de abril, ela recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

"Ela não esta enxergando, pelo menos temporariamente, a visão vai retornar aos poucos, mas ela sente a nossa presença e entende o que estamos falando, e se emociona muito quando falamos das suas filhas", revelou Adriana, ao compartilhar o estado de saúde da filha.

Adriana Medeiros Mãe de Thais "Continue orando, pois a batalha vai ser longa e de muitas lutas, mas iremos vencer em nome do senhor Jesus".

Reação alérgica imediata

Thaís sofreu um edema cerebral no dia 17 de fevereiro após cheirar um vidro de pimenta-bode. Em reação imediata, jovem perdeu o ar e foi encaminhada a um hospital de Anápolis, onde ficou internada e recebeu sedação intensa.

O namorado de Thaís, Matheus Lopes, relatou que ela estava com pneumonia no dia em que ocorreu o incidente. Ambos estavam na cozinha da casa do técnico em informática, com os pais e a irmã dele, quando Thaís cheirou pimenta.

"Minha irmã diz que ela pegou o pote para sentir o cheiro e, de repente, correu para o quarto para pegar a bombinha e os remédios. Minutos depois minha irmã apareceu na sala para me chamar, dizendo que ela estava passando mal", disse ele.

Devido ao edema cerebral, os profissionais apontaram que ela precisaria de cuidados intensivos por tempo indeterminado.