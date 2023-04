Jovem que cheirou pimenta segue se recuperando e toma sol pela 1ª vez no hospital

A trancista Thaís Medeiros de Oliveira, de 25 anos, que foi hospitalizada após cheirar pimenta, tomou sol pela 1ª vez no hospital nesta terça-feira (4). A jovem está internada desde 17 de fevereiro em Anápolis, Goiás.

A mãe dela, Adriana Medeiros, compartilhou o momento em suas redes sociais. "Cada conquista dela é uma realização para nós", disse.

Ela compartilhou nesta quarta-feira (5) que a filha passou por um procedimento para retirar a sonda do nariz e inserção de um tubo no estômago para a alimentação.

"Foi retirado a sonda do nariz, que era por onde ela se alimentava anteriormente, com isso conseguimos oferecer mais conforto a ela", descreveu.

Thaís segue fazendo fisioterapia no mínimo quatro vezes ao dia e já consegue manter a coluna firme enquanto fica sentada.

Reação alérgica imediata

Thaís sofreu um edema cerebral no dia 17 de fevereiro após cheirar um vidro de pimenta-bode. Em reação imediata, jovem perdeu o ar e foi encaminhada a um hospital de Anápolis, onde ficou internada e recebeu sedação intensa.

O namorado de Thaís, Matheus Lopes, relatou que ela estava com pneumonia no dia em que ocorreu o incidente. Ambos estavam na cozinha da casa do técnico em informática, com os pais e a irmã dele, quando Thaís cheirou a pimenta.

"Minha irmã diz que ela pegou o pote para sentir o cheiro e, de repente, correu para o quarto para pegar a bombinha e os remédios. Minutos depois minha irmã apareceu na sala para me chamar, dizendo que ela estava passando mal", disse ele.

Devido ao edema cerebral, os profissionais apontaram que ela precisaria de cuidados intensivos por tempo indeterminado.