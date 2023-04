Prefeitura de Saudades lamenta ataque em Blumenau após quase 2 anos de chacina no município

A Prefeitura do município de Saudades, em Santa Catarina, se solidarizou com Blumenau, no mesmo Estado, onde quatro crianças foram mortas nesta quarta-feira (5). Em Saudades, há quase dois anos uma chacina cometida por um adolescente deixou três bebês e duas professoras mortas.

"O município de Saudades presta solidariedade às famílias de Blumenau/SC em virtude da tragédia ocorrida em uma creche particular nesta manhã de quarta-feira (5). Nossas orações estão com vocês. 🖤 #FORÇABLUMENAU", informa nota de pesar.

O ataque em Saudades ocorreu em 4 de maio de 2021. O acusado está preso e é acusado de outras 14 tentativas de homicídio.

O adolescente entrou na unidade de ensino e golpeou as vítimas com um facão. O autor desferiu golpes também contra si próprio e foi encaminhado em estado grave a um hospital em Pinhalzinho, cidade vizinha a Saudades.

Blumenau

Uma creche em Blumenau, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, foi alvo de um ataque, na manhã desta quarta-feira (5). Informações da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros apontam que quatro crianças foram mortas e quatro ficaram feridas.

O ataque ocorreu no Centro de Educação Infantil Bom Pastor, instituição particular no bairro Vila Velha. Um homem de 25 anos invadiu a creche chegando em uma motocicleta e pulando o muro, atacando as crianças no pátio em seguida.