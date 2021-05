Adolescente invade escola e mata crianças e professora em Saudades, no Oeste de SC

Um adolescente invadiu uma escola municipal de educação infantil na cidade de Saudades, na Zona Oeste de Santa Catarina, nesta terça-feira (4), e matou ao menos três crianças e uma professora.

Conforme informações da Polícia Civil do estado, que foram divulgadas pelo portal de notícias G1, o suspeito foi apreendido após o crime.

Até o momento, sabe-se que o adolescente entrou na unidade de ensino e golpeou as vítimas com um facão. A creche se chama Aquarela, atende crianças entre dois e seis anos, e está localizada na Rua Quintino Bocaiúva, que compreende os bairros Laje de Pedra e Sagrada Família, em Saudades.

As primeiras ligações de socorro teriam sido registradas por volta das 11h, segundo a Polícia Militar. A ocorrência ficou a cargo do 2º Batalhão da PM de Chapecó, que ainda realiza diligências no local.

Vítimas do crime

Em nota, a Polícia Militar de Chapecó comentou os detalhes repassados por meio dos informes da ocorrência.

"A Cre/Copom recebeu diversas ligações informando que um masculino entrou armado de arma branca tipo (facão), na Creche Aquarela Berçário - município de Saudades/SC, diversas ligações pedindo socorro da polícia, que o indivíduo estaria golpeando alunos e professores", aponta o comunicado.

A idade das vítimas, além dos detalhes sobre a idade ou identidade do adolescente ainda não foram relatados. O Corpo de Bombeiros, que também está na escola municipal, isolou a área na manhã desta terça (4).

Governador lamenta

Ainda na manhã desta terça, o governador de Santa Catarina, Carlos Moisés (PSL), prestou solidariedade às famílias das crianças mortas no atentado.

Legenda: No texto, Carlos Moisés (PSL) definiu a notícia como devastadora e prestou solidariedade à cidade de Saudades Foto: reprodução/Twitter

Em publicação no Twitter, ele afirmou que "todas as energias das forças de segurança da região devem ser empregadas no esclarecimento" do ocorrido na escola municipal.

Cenas no local

Além do governador de SC, quem também prestou esclarecimentos sobre o caso foi a secretária de Educação de Saudades, Gisela Hermann. Segundo publicação do G1, a titular da pasta ressaltou o momento assustador visto pelas autoridades.

"Chegamos lá, uma cena de terror. Consegui entrar na escola. Tinha uma cara deitado no chão, mas ainda vivo, uma professora morta, uma criança morta também. A sala estava fechada, não deixaram a gente entrar", relatou.

Durante o posicionamento, Hermann ressaltou a perplexidade entre os moradores da cidade e os que investigam o crime. "Estou em estado de choque. Estamos todos em estado de choque", pontuou.