Mulher é presa suspeita de planejar latrocínio contra marido para dar um 'susto'

Uma mulher é suspeita de encomendar um latrocínio contra o marido, na zona rural de Jaguaraçu, em Minas Gerais, nesta quarta-feira (5). Caio Campos Domingues foi assassinado na terça-feira (4), após sair de casa com a esposa. As informações são do g1.

Equipes da Polícia Militar foram ao local do crime e algumas horas depois, encontraram o suspeito. Após contradições entre os depoimentos da esposa e do suspeito, o assaltante confessou que havia matado Caio a mando da mulher dele. A Polícia segue investigando o caso.

“Ele chegou a dizer que havia uma promessa de R$ 10 mil. Ela nega esta questão. O que ela fala é que devido a esta questão que estava vivendo com o marido, que ela queria passar um susto nele, que ela não queria que acontecesse o que aconteceu. Mas a participação dela está clara”, afirmou o capitão da Polícia Militar, Vitor Prado.

O CRIME

O caso era investigado como latrocínio comum, contudo, após a prisão de um dos suspeitos, a esposa foi apontada como mandante do crime. Conforme as investigações, o casal estava saindo de casa para atividades — ele para pedalar, e ela para buscar os filhos em um clube.

A mulher contou a Polícia que um jovem apareceu na rua e os mandou parar o carro. Ela parou e o suspeito anunciou o assalto e pediu a bicicleta do homem, que continuava dentro do carro. Após isso, o assaltante, de 21 anos, atira diversas vezes em Caio, que saiu do carro com o impacto.

Conforme Boletim de Ocorrência, o assaltante obrigou a mulher a levá-lo para a rodovia, chegando lá, ele desistiu de levar a bicicleta e os celulares, por conta dos rastreadores. A partir daí, a esposa foi ao encontro do marido e o viu morto. Ambos estão detidos e o caso segue em investigação.