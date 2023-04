Jovem que cheirou pimenta volta para UTI após quadro de pneumonia e queda de pressão

Após desenvolver uma pneumonia e apresentar queda de pressão, a trancista Thais Medeiros de Oliveira voltou para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI), nesse domingo (9). A jovem de 25 anos está em tratamento desde fevereiro, quando sofreu uma forte reação alérgica ao cheirar pimenta.

Ao G1, a mãe de Thaís revelou que a trancista foi transferida para a UTI do Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo (Crer), em Goiânia, ao ser diagnosticada com a infecção pulmonar,

Além disso, a jovem sofreu uma queda de pressão e deverá realizar uma série de exames nesta segunda-feira (10). Apesar das complicações, o quadro de Thais é estável.

De acordo com Matheus Lopes, namorado da jovem, Thais tinha recebido alta da UTI da Santa Casa de Misericórdia de Anápolis no início do mês passado.

ENTENDA O CASO

Conforme relatado pela família de Matheus, a trancista sofreu uma reação alérgica e passou mal após cheirar pimenta durante um almoço na casa do namorado, em 17 de fevereiro.

Apesar de ter sido levada rapidamente para uma unidade de saúde, Thais precisou ser internada e sofreu um edema cerebral.