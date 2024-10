Influencer brasileira morre após ser atropelada em faixa de pedestre em Paris

Uma influenciadora brasileira morreu após ser atingida por um carro enquanto caminhava na faixa de pedestres em uma comuna de Paris, na França. A vítima, identificada como Fernanda Carolina Lind Silva, de 31 anos, tinha um perfil no Instagram onde dava dicas de economia para brasileiros que moravam no País.

O caso aconteceu na última terça-feira (15). Fernanda tinha saído para caminhar, como fazia todos os dias. Durante uma parada, ela atravessava uma rua na faixa de pedestres quando foi brutalmente atingida por um veículo. Os detalhes foram concedidos pela irmã da vítima, Aline Lind, ao g1.

De acordo com ela, o marido da influenciadora, Pedro Angelo Abatayguara Rosal, ficou ciente do ocorrido quando recebeu uma mensagem do relógio que Fernanda usava. O comunicado alertava que a mulher tinha sofrido um acidente e que ele era o contato de emergência.

Pedro tentou ligar para a esposa, mas não obtendo retorno. Então, dirigiu-se até o local, onde encontrou Fernanda sendo socorrida. "Viu nossa amada menina caída e recebendo os primeiros cuidados do Samu”, conta Aline.

Veja também País Último funcionário foragido do laboratório PCS Saleme é preso em aeroporto no RJ País Mãe de gêmeas mortas em intervalo de oito dias é presa no RS

Ao portal da TV Globo, a cozinheira revelou que assim que a família recebeu a notícia sobre o acidente, todos viajaram no mesmo dia até Paris. Aline conta que até chegou a ver Fernanda no hospital, mas pouco tempo depois a morte foi confirmada pela equipe médica, às 14h dessa quarta-feira (16).

No mesmo dia, a informação foi divulgada aos seguidores de Fernanda no perfil Paris Lowcost pela família. "Para todos os fãs do conteúdo da Fê e de tudo que ela produziu nestes quatro anos, desde 19 de junho de 2020, infelizmente ela não se encontra mais entre nós", diz o comunicado.

O texto ainda reforça que todo o conteúdo deixado pela influenciadora não será apagado, pois "ainda podem ajudar muita gente". "Gostaria de agradecer a todos que curtiram e compartilharam o conteúdo dela. Vocês não fazem ideia do prazer que ela sentia fazendo isso", finaliza a publicação.

Legenda: Morte é investigada como homicídio Foto: Reprodução/Redes Sociais

Influenciadora morreu de morte cerebral

De acordo com exames médicos, o acidente deixou Fernanda com fraturas em três costelas e na clavícula, além de um ferimento gravíssimo na cabeça. Pouco tempo após a família da influenciadora desembarcar em Paris, a equipe médica comunicou aos parentes sobre a partida dela.

"Apesar de o corpo dela apresentar sinais vitais considerados perfeitos pelos médicos, infelizmente a atividade cerebral constatada foi diminuindo até que foi decretado a morte cerebral por volta das 14h [de Paris]", conta Aline Lind.

A polícia local conseguiu identificar o suspeito pela morte de Fernanda e o conduziu até a delegacia para prestar depoimentos. O caso está sendo investigado como homicídio.