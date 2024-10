Mãe de gêmeas mortas em intervalo de oito dias é presa no RS

A mãe das gêmeas de seis anos que morreram em um intervalo de oito dias foi presa temporariamente pela Polícia Civil no município de Igrejinha, no Rio Grande do Sul, nesta quarta-feira (16). De acordo com o delegado Cleber Lima, responsável pelo caso, o pai das crianças prestou depoimento na delegacia, mas não é considerado suspeito.

"Há suspeita de que ela tenha praticado homicídio contra essas crianças", afirmou o delegado.

Conforme o portal g1, as vítimas foram identificadas como Manoela e Antonia Pereira. Manoela morreu no dia 7 de outubro e Antonia veio a óbito nessa terça-feira (15), apenas oito dias depois da irmã.

O delegado informou que não foram encontrados sinais aparentes de violência nos corpos das crianças. Laudos do Instituto Geral de Perícias (IGP) devem apontar as causas das mortes.

Mãe tinha 'ideias perversas' para as filhas

Pouco antes das mortes das crianças, a mulher estava internada em uma ala psiquiátrica. Em depoimento à Polícia Civil, médicos da unidade afirmaram que a mãe tinha "ideias perversas" para as filhas. Esses depoimentos dos profissionais foram utilizados para embasar o pedido de prisão temporária da mãe.

O comandante Graciano Ronnau, do Corpo de Bombeiros Voluntários de Igrejinha, os "quadros das duas crianças eram muito semelhantes". As vítimas foram socorridas em casa, no loteamento Jasmim, no bairro Morada Verde.

"As duas crianças foram encontradas em parada cardiorrespiratória", afirmou Ronnau.

Em nota, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Igrejinha se manifestou afirmando que irá "averiguar se houve, por parte do Conselho Tutelar, a violação do dever legal de proteger as infantes".