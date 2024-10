Mulher mata grávida e tenta roubar bebê após fingir gestação no Rio Grande do Sul

Uma mulher, de 42 anos, foi presa, nesta quarta-feira (16), suspeita de matar uma grávida, de 25 anos, e tentar roubar o bebê dela, em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. A investigação indica que ela tentou enganar as autoridades ao retirar a criança da barriga da mãe, esconder o corpo e simular ter dado à luz o recém-nascido, mas a farsa foi descoberta no hospital. O bebê faleceu.

A Polícia Civil detalhou, ao portal G1, que o caso começou a ser investigado na segunda-feira (14), após a suspeita e o corpo da criança serem levados para o Hospital Nossa Senhora da Conceição, no bairro Cristo Redentor, pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Na unidade, ela foi convencida por médicos a fazer exames, que até então vinha se negando a realizar, e que atestaram que não era mãe do bebê.

Às autoridades, os socorristas detalharam que foram acionados por vizinhos para auxiliar a suposta mãe. Ao chegarem ao local, um apartamento no bairro Mario Quintana, encontraram ela em um cenário que sugeria que dera à luz.

Ela criou uma cena de que ela teria dado à luz, na sala, com sangue e a criança entre as pernas dela." Graziela Zanelli Delegada da Polícia Civil

No entanto, o corpo da verdadeira mãe estava escondido embaixo de uma cama, em um dos quartos do imóvel. Segundo as investigações, a jovem gestante, que estava no 9º mês, foi atraída para a residência da mulher sob a promessa de ganhar roupas para o filho. Ao chegar ao endereço, ela foi morta e teve o bebê retirado da barriga.

Suspeita fingia gestação

Agentes da Polícia Civil detalharam ao portal que a mulher de 42 anos fingia estar esperando um filho e enganou amigos e parentes. Ao tomar conhecimento que a vítima estava grávida, planejou o crime.

Ela preparou para a criança nascer no mesmo dia do aniversário dela, 14 de outubro. A princípio, inventou para toda a família e amigos que estava grávida." Graziela Zanelli Delegada da Polícia Civil

"Ela tinha histórico de tentar engravidar e não conseguir. Teria perdido uma criança tempos atrás", completou a titular responsável pelo caso.

A mulher teve conhecimento da gestação por meio de familiares da jovem, que são conhecidos da suspeita e residem no mesmo condomínio que ela.

Além do corpo, na residência da suspeita os policiais encontraram peças de enxoval para bebê, com roupas e fraldas. A participação do marido dela nos crimes ainda é investigada pelas autoridades. Ele também foi preso. A mulher deve ser indiciada por homicídio, ocultação de cadáver e aborto.