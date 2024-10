Técnica que assinou laudo de doador de órgãos infectados por HIV se entrega à polícia no RJ

Jacqueline Iris Bacellar de Assis, de 36 anos, a técnica de laboratório que assinou um dos laudos de órgãos infectados por HIV no Rio de Janeiro, se entregou à polícia nesta terça-feira (15). Ela é alvo de um mandado de prisão temporária e estava foragida desde segunda. As informações são do g1.

A profissional, que atuava como auxiliar administrativa no PCS Lab Saleme, compareceu à Delegacia do Consumidor, na Cidade da Polícia, na Zona Norte do Rio de Janeiro, acompanhada por dois advogados. Ao chegar, ela evitou a imprensa e não respondeu às perguntas.

A investigação aponta que Jacqueline usou um carimbo com registro profissional de outra pessoa para liberar o laudo de órgãos de uma paciente de 40 anos que estava infectada pelo HIV. O ato resultou na infecção de outros três pacientes que receberam os órgãos.

Ao ser contratada pelo laboratório, Jacqueline apresentou um diploma de biomédica. No entanto, a Universidade citada no documento não reconheceu o certificado.

ENTENDA O CASO

A Secretaria da Saúde do Rio de Janeiro (SES-RJ) investiga internamente o fato de seis pacientes que estavam na fila de transplante terem recebido órgãos contaminados pelo vírus HIV. O incidente é considerado inédito na história do serviço prestado pelo estado fluminense.