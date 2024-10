Saiba quem são os sócios do PCS Lab e qual a relação com o deputado Dr. Luizinho

O Laboratório Patologia Clínica Doutor Saleme (PCS Lab), investigado por possível responsabilidade na contaminação por HIV de seis pacientes transplantados, tem como um de seus sócios Matheus Sales Teixeira Bandoli Viera, que é primo do deputado federal Dr. Luizinho (PP). O parlamentar já foi secretário de saúde do Rio de Janeiro, e estava no cargo à época do processo de parceria com o laboratório.

Outra pessoa listada como sócia também é próximo da família de Luizinho: Walter Vieira, casado, com uma das tias dr Luizinho, conforme apuração jornal O Globo.

Conforme dados do Portal da Transparência, desde janeiro de 2023, o PCS Lab recebeu mais de R$ 20 milhões do Governo do Rio de Janeiro. Por nota, nesta sexta, Luizinho admitiu conhecer os sócios do laboratório, e disse esperar "punição aos responsáveis, independente de quem for".

O PCS Lab se referiu ao episódio como algo "sem precedentes na história da empresa, que atua no mercado desde 1969", e disse que abriu uma sindicância interna para apurar as responsabilidades no caso.

O empreendimento afirmou ainda que disse à Central Estadual de Transplantes os resultados de todos os exames de HIV feitos com amostras de sangue de doadores de órgãos entre dezembro do ano passado e 12 de setembro deste ano. "O PCS Lab dará suporte médico e psicológico aos pacientes infectados com HIV e seus familiares, e reitera que está à disposição das autoridades policiais, sanitárias e de classe que investigam o caso", concluiu.

Leia nota de Luizinho na íntegra:

"Conheço o Laboratório Saleme há mais de 30 anos, dirigido pelo Dr. Montano e posteriormente por seu Filho Dr Walter Viera (casado com a irmã da minha mãe Ana Paula) e suas irmãs. Lamento veementemente o ocorrido, desejando ao fim das investigações punição exemplar para os responsáveis por esses gravíssimos casos de contaminação.

Enquanto Secretário de Estado de Saúde , mantive a mesma equipe do Programa Estadual de Transplantes da gestão anterior e jamais participei da contratação deste ou de qualquer outro Laboratório.

É muito triste como um dos maiores defensores do Transplantes no País, cuja minha vida pública está marcada pela ampliação do número de transplantes no Estado, ver casos graves como esse! Espero punição aos responsáveis, independente de quem for."